La prioridad para el Betis 26/27 y la tentación que vuelve a llamar la atención de Fajardo: Franculino Djú

Independientemente de la competición europea que dispute, lo que solo cambiará la inversión, Fajardo ha establecido como preferencia un delantero que garantice goles y uno de sus predilectos, Franculino Djú, vuelve a posicionarse tras una larga lesión

La competición europea que dispute finalmente el Betis condicionará en cierta manera la planificación, sobre todo en el nombre de los principales objetivos, pero no repercute en las prioridades marcadas por Manu Fajardo a la hora de confeccionar el Betis 26/27.

Evidentemente, entrar en Champions aumentará los ingresos y, por ende, se apostará más fuerte en las posiciones claves, con desembolsos acordes al nivel competitivo que exige el primer torneo internacional. El propio Fajardo ha reconocido que ya se han trazado las líneas maestras y las demarcaciones más urgentes.

La principal prioridad está en la vanguardia con un requisito claro

En este sentido, como confirman a ESTADIO, la máxima prioridad para la próxima temporada es firmar a un delantero de garantías después de no haber podido potenciar la posición en los dos últimos mercados, con un perfil en el que prima una fiabilidad contrastada de cara a puerta, por encima de otros factores. No obstante, también se tendrá en cuenta su capacidad para generar plusvalías en un futuro.

Así las cosas, se miran futbolistas aún jóvenes, pero ya curtidos de cara a portería y que hayan demostrado sobradamente su puntería, lo que obviamente eleva su precio y el nombre en cuestión dependerá de si cuentan con los beneficios económicos de la Champions.

Fiel a su modus operandi, Manu Fajardo trabaja en los dos escenarios, con Liga de Campeones y sin ella, y ya maneja nombres que gustan y que consideran que encajarían perfectamente en la ambición verdiblanca, algunos heredados de otros mercados.

Franculino encaja perfectamente en el perfil que busca Fajardo

De ese modo, como reveló ESTADIO el pasado verano, el Betis puso su punto de mira en Franculino Djú, un joven delantero guineano de 21 años que despuntaba en el Midtjylland danés por una espectacular producción goleadora que mantuvo en el presente curso hasta que cayó lesionado, con nada más y nada menos que 21 goles en 30 partidos.

Estas cifras multiplicaron el interés por el africano y disparó su valor de mercado hasta los 22 millones de euros en diciembre, si bien su proyección sufrió un frenazo importante a finales de noviembre con un problema de rodilla que le obligó a pasar por quirófano y perderse un total de 14 partidos.

Por ende, todos los frentes abiertos se enfriaron a la espera de cómo regresaba de su lesión y si mantenía su idilio con el gol, con el Betis también pendiente después de que se confirmaran los buenos informes con su espectacular arranque esta campaña.

Como informó esta redacción, Franculino reapareció a finales de marzo con media hora en el amistoso contra el Silkeborg y lo cierto es que no ha tardado en volver por sus fueros.

Franculino regresa como se fue, con gol

Y es que tras jugar 18 minutos contra el Sönderjyske de la tercera jornada de la fase por el título en Dinamarca, Franculino dispuso de algo más de media hora en su segundo choque, contra el Brøndby, y a los diez minutos de estar en el terreno de juego retomó la senda goleadora para abrir el camino de la primera victoria de los suyos en dicha ronda al transformar un penalti con enorme serenidad.

Un gol que celebró por todo lo alto con sus compañeros. Tras el partido dijo que no tenía ansiedad por anotar su primer tanto, que sabía que llegaría pronto.

Así, en el 65' abrió el marcador, y lo más probable es que, a partir de ahora, regrese a la titularidad a sabiendas de que serán sus últimos partidos en el Midtjylland, que sabe lo que no lo puede retener más y que desea hacer caja.

Está por ver cuáles serán las cifras definitivas, probablemente muy elevadas, pero la realidad es que Fajardo no le pierde de vista y se mantiene atento, y más después de que llame de nuevo a su puerta con su primer gol tras su lesión.