¿Cuándo empieza el Mundial 2026? Fechas y horarios

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio con el duelo entre México y Sudáfrica a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española)

El Mundial de 2026 que contará con tres sedes está a pocos días de su arranque y por lo tanto de que empiece la cita más importante del mundo del fútbol. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá dará comienzo el próximo 11 de junio.

El próximo 11 de junio dará comienzo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con el duelo entre una de las anfitrionas, la selección azteca se medirá ante Sudáfrica en un encuentro que dará comienzo a partir de las 21:00 horas (horas peninsular española) en el Estadio Ciudad de de México.

Cuándo empieza el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá: fechas y horarios

El Estadio Ciudad de México acogerá el primer partido entre México y Sudáfrica en una cita que por primera vez contará con 48 selecciones. Esta ampliación del número de selecciones para este Mundial que por primera vez contará con tres organizadores, provocará que se dispute un ronda de dieciseisavos de final. Junto a esa ronda, la fase de grupos y las eliminatorias hasta dar con una final entre dos equipos, se disputarán un total de 104 encuentros en 16 sedes diferentes.

Cuándo juega la Selección española de Luis de la Fuente su primer partido del Mundial

La Selección Española de Luis de la Fuente, una de las que aparece entre las favoritas para alzarse con el título de campeona del Mundo después de hacerlo en 2010, se estrenará en el Mundial el 15 de junio a partir de las 18:00 horas (hora peninsular española). España se estrenará en este Mundial 2026 ante Cabo Verde en el primero de los tres duelos que afrontará del grupo H. El 21 de junio jugará a la misma hora ante Arabia Saudí y el 27 ante Uruguay a partir de las 2 de la madrugada.

Cuándo debutarán algunas de las favoritas para el Mundial: Argentina, Portugal, Francia, Brasil y Alemania.

Argentina, vigente campeona del Mundo tras la cita de Catar, se estrenarán en el Mundial 2026 el día 17 de junio a partir de las 3 de la madrugada (hora peninsular española). La albiceleste, con Messi como gran estrella en busca de su segundo Mundial, se medirá a Argelia.

La Portugal de Cristiano Ronaldo debutará en el Mundial 2026 el mismo 17 de junio a partir de las 19:00 horas. Cristiano Ronaldo disputará su sexto Mundial en busca del título con Portugal y se entrenará ante la República Democrática del Congo.

La Francia de Mbappé se estrenará el día 16 de junio a partir de las 21:00 horas y lo hará ante el combinado africano de Senegal. El día 14 de junio por otro lado habrá un estreno de tres de las selecciones más potentes del Mundial 2026 ya que mostrarán su nivel Brasil, Alemania y Países Bajos.