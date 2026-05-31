LaLiga Hypermotion, partidos y clasificación en directo: Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar se juegan el playoff de ascenso

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo la última jornada en Segunda división, donde Racing de Santander y RC Deportivo buscan el título, mientras otros seis equipos se disputan los cuatro puestos de ‘playoff’

La lucha por el 'playoff' de ascenso a LaLiga está al rojo vivo, en una tarde con seis partidos, donde además se decidirá el campeón de Segunda división

Almería, Málaga, Las Palmas, Castellón, Burgos y Eibar se juegan estar entre los seis primeros de LaLiga Hypermotion

Además, Racing de Santander y RC Deportivo luchan por conquistar el título de Segunda, donde los cántabros tienen una gran ventaja

Una victoria le asegura el 'playoff' y la tercera plaza, mientras que, hasta una derrota, podría permitirle mantenerse entre los seis primeros

Con pocas posibilidades de entrar en el 'playoff', a los armeros tienen que ganar en Castalia y esperar que el Andorra derrote al Burgos en El Plantío

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Gran cantidad de aficionados blanquiazules se han cruzado la Península para acompañar a su equipo

Doce equipos, seis equipos, un título de liga y cuatro puestos de 'playoff'. Todo ello está en juego en una tarde de puro fútbol en Segunda división

LaLiga Hypermotión llega a la jornada 42, la última en la temporada regular, donde dos equipos, Racing de Santander y RC Deportivo, ya han logrado el ascenso directo a Primera división, pero la pelea por las plazas del ‘playoff’ está al rojo vivo.

Con 6 equipos inmersos en la pelea en tan solo cuatro puntos, este último encuentro será crucial para definir el torneo a cuatro. La clasificación iniciará con UD Almería, Málaga CF, UD Las Palmas, CD Castellón, Burgos CF y SD Eibar peleando por estar en el torneo de ascenso.

Seis equipos para cuatro plazas en una tarde de transistores

La clasificación deja un escenario de máxima igualdad por el ‘playoff’. El Almería llega tercero con 71 puntos, por detrás aparecen Málaga y Las Palmas, ambos con 70. La sexta y última plaza la ocupa el Castellón, con 69, los mismos que un Burgos que está ahora mismo fuera por los desempates. Finalmente, el Eibar apura sus opciones con 67 puntos en la octava plaza.

Con tan solo cuatro puntos de diferencia entre el tercero y el octavo, un gol puede cambiar completamente una clasificación, en una tarde donde los banquillos deberán de estar atentos a más de un encuentro.

Almería - Valladolid: el tercero quiere blindar su ventaja

El Almería es el equipo que llega con mejor posición. Recibe al Real Valladolid con la posibilidad de cerrar su clasificación sin sobresaltos. Una victoria le asegura el 'playoff' y le permite defender la tercera plaza, importante de cara al factor campo en las eliminatorias.

El empate también puede valerle, y hasta una derrota podría no dejarle fuera, aunque en ese caso dependería de una combinación de resultados entre Málaga, Las Palmas, Castellón y Burgos.

Zaragoza - Málaga: una visita con premio y posible trampa

El Málaga visita al Real Zaragoza con el objetivo de cerrar su presencia en el ‘playoff’. El equipo malaguista depende prácticamente de sí mismo: si gana, estará dentro. Si empata, también tendrá muchas opciones.

El peligro aparece si pierde. En ese escenario, tendría que mirar a Riazor, Castalia y El Plantío para saber si conserva su plaza. El rival, además, llega descendido y golpeado, pero precisamente por eso puede jugar sin la presión clasificatoria que arrastra el Málaga.

Deportivo - Las Palmas: Riazor mide la ambición canaria

Las Palmas tiene una salida de máxima dificultad. Visita a un Deportivo de La Coruña ya ascendido, pero metido en la pelea por el título de campeón de Segunda. Los gallegos suman 77 puntos y necesitan ganar, además de esperar un tropiezo del Racing.

Las Palmas, quinta, se clasificará si gana en Riazor. Un empate también puede servirle salvo en determinadas combinaciones con victorias de Castellón, Burgos y un resultado favorable del Málaga. Una derrota, en cambio, le dejaría muy expuesta.

Castellón - Eibar: el duelo directo que puede cambiarlo todo

El partido más crudo será el Castellón - Eibar. El equipo castellonense ocupa la sexta plaza, el corte, y depende de sí mismo: si gana, estará en el ‘playoff’. Si empata, puede clasificarse, pero necesitará que el Burgos no gane o que Las Palmas caiga. Si pierde, queda eliminado.

El Eibar, octavo, no tiene margen. Necesita ganar en Castalia y esperar que el FC Andorra derrote al Burgos en El Plantío. Cualquier otro escenario le deja fuera.

Burgos - Andorra: ganar y mirar de reojo

El Burgos llega séptimo y necesita vencer al Andorra para apurar sus opciones. Aun ganando, puede quedarse fuera en algunas combinaciones si también ganan todos los equipos que tiene por delante.

Si empata, solo le serviría una derrota del Castellón ante el Eibar. Si pierde, queda eliminado. Todo ello provoca que El Plantío sea otro foco de transistores.

Racing y Deportivo también se juegan el título de campeón

Más allá del playoff, la jornada decidirá el campeón de LaLiga Hypermotion. El Racing de Santander lidera con 79 puntos y recibe al Cádiz. Le basta con ganar o empatar, porque tiene dos puntos de ventaja y el goal average ganado al Deportivo.

El Dépor, segundo con 77, necesita vencer a Las Palmas y esperar una derrota racinguista. No es el foco principal del drama, porque ambos ya son equipos de Primera, pero el título añade presión al partido de Riazor.

Una tarde de infarto en LaLiga Hypermotion

Todo puede pasar en una tarde de domingo de puro fútbol, donde la competición profesional más igualada de España llega a una apoteósica conclusión, donde ni siquiera el título está asegurado.

Partidos directos, equipos apurando opciones, todo un proyecto en juego, nervios por el final de campaña y el sueño de estar en Primera división convergen en seis estadios de LaLiga Hypermotion.