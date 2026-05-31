El precipicio del fútbol español: los equipos que descubrieron que bajar a Segunda no era lo peor

El fútbol en España está plagado de equipos que tocaron la gloria jugando e incluso siendo campeones en Primera pero que terminaron descendiendo, primero a Segunda división y luego al fútbol de bronce, antes llamado Segunda B y ahora Primera RFEF. Equipos como Málaga, Deportivo de La Coruña, Racing de Santander o Real Zaragoza probaron el barro después de haber pasado por Primera

Imágenes de los descensos de Málaga y Racing de Santander y el ascenso a Segunda del DeportivoMontaje: ED

Deportivo de La Coruña, Málaga, Racing de Santander o Real Zaragoza, entre otros, tienen en común que en un momento de su historia jugaron en Primera y que posteriormente terminaron descendiendo a la tercera categoría del fútbol español, antes llamada Segunda B y ahora Primera RFEF.

En estos casos señalados anteriormente, hay 'desenlaces' para todos los gustos y están los que han regresaron a Primera después de un duro periplo en el fútbol de bronce, con paso también por Segunda división, como pueden ser los casos de Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. Y también están los que en la presente temporada han firmado su descenso nuevamente a Primera RFEF, siendo uno de los más dolorosos el Real Zaragoza, un histórico que recordemos, tiene una Recopa de Europa en sus vitrinas.

El descenso al fútbol de bronce en España: un drama con diferentes desenlaces

Con la caída de un equipo a la tercera categoría del fútbol español se producen diferentes situaciones que van desde el regreso al fútbol profesional (Segunda división) con celeridad, como puede ser el caso en la 2025/26 del Tenerife. Los chicharreros, de la mano de Álvaro Cervera, tras el doloroso y dramático descenso a Primera RFEF, han vuelto solo un año después.

También se puede dar la situación de que la caída al tercer escalón del fútbol español signifique entrar en una época de tinieblas que no suelen despejarse rápidamente. En la historia reciente del fútbol están los casos del Real Oviedo, que tras caer a Segunda B en 2003 y en la misma temporada a Tercera por un descenso administrativo, no regresó a Segunda división hasta 12 temporadas después.

Además, más recientemente, están los casos del Racing de Santander, cayendo al barro en la 2013/14 y sumando un ascenso a Segunda y un nuevo descenso a Segunda B en la 2019/20. También más actuales aún los descensos a Primera RFEF de Deportivo de La Coruña en la 19/20 y el del Málaga en la 22/23. Ambos regresaron a Segunda división al término de la 23/24.

La vuelta por la vía rápida del Tenerife, de la mano de Álvaro Cervera

El Tenerife es el último ejemplo de un final feliz en lo que respecta a regresar del infierno de Primera RFEF (o anteriormente Segunda B). El Tenerife descendió en la 2024/25 con un banquillo que estuvo sumamente 'animado' ya que antes de la llegada definitiva de Álvaro Cervera, pasaron por el banco chicharrero Óscar Cano y Pepe Mel.

Después de una gran temporada del Tenerife de la mano de un Álvaro Cervera con plena confianza de la directiva, los chicharreros volverán al fútbol profesional la próxima temporada en LaLiga Hypermotion.

El Racing de Santander jugó con fuego con el fútbol no profesional

El Racing de Santander celebró hace ya algunos días su ascenso desde Segunda división a LaLiga EA Sports. El Sardinero volverá a tener fútbol de Primera la próxima temporada pero en Cantabria no quieren olvidar el pasado. El Racing de Santander vivió una de las épocas más complicadas de su historia reciente entre la temporada 2012/13 y la 2021/22.

El Racing de Santander, que había jugado por última vez en Primera en la 2011/12, bajó a Segunda B en la siguiente (2012/13) y tuvo una etapa tumultuosa con un nuevo ascenso a Segunda al final de la 13/14 y cuatro años seguidos en Segunda B.

Al final de la 18/19 volvió nuevamente a Segunda pero la alegría se tornó en tristeza al final de la 19/20 con un nuevo descenso a Segunda B. En la 2021/22 se estrenó la Primera RFEF y significó al final de dicho curso el regreso definitivo a Segunda.

Las complicaciones del Real Oviedo que le pusieron al borde de la desaparición

El Real Oviedo es otro de los históricos de Primera división que han visto el fútbol de barro desde muy cerca. En la 2002/03 y tras caer desde Primera división en el curso anterior, el Real Oviedo descendió por deméritos deportivos a Segunda división. Los impagos a los jugadores y la denuncia de estos a LaLiga terminó con el descenso administrativo a Tercera división por primera vez en los 77 años que tenían de historia los carbayones en esos momentos.

El Real Oviedo volvería a Segunda B dos años después pero en la 2006 volvió al infierno de Tercera. En la 2008/09, ya en Segunda B, el Real Oviedo trató de reconstruirse y tras 12 campañas, los carbayones regresaron al fútbol profesional en la 2014/15.

En la 2024/25, el Real Oviedo volvió a Primera división tras más de 20 años sin saborear la élite del fútbol español aunque su regreso fue efímero ya que al finalizar la 2025/26 volvió a confirmar el descenso a Segunda con un histórico jugador en su plantilla como Santi Cazorla.

Los casos de éxito más reciente con Deportivo de la Coruña y Málaga

La temporada 2020/21 fue la última en la que el tercer escalón del fútbol español se denominó Segunda B y esta pasó a llamarse Primera RFEF. Este cambio supuso que se pasase de cuatro grupos con 20 equipos cada unos a dos grupos (1 y 2) con 20 conjuntos.

Este movimiento llevado a cabo por la Federación buscaba que el fútbol de bronce fuese más competitivo y no existiese un escalón tan grande entre los equipos profesionales y los no profesionales. El Deportivo de La Coruña, que en la 19/20 descendió a la tercera categoría del fútbol español una temporada antes y vivió el cambio desde fuera. El Málaga por su parte descendía a una casi estrenada Primera RFEF al finalizar la 2022/23.

El Deportivo de La Coruña regresó de la mano de Lucas Pérez al fútbol profesional

El Deportivo de La Coruña, un equipo que en la 1999/00 fue campeón de Liga, que cuenta con dos títulos de Copa del Rey tres de la Supercopa de España, tuvo que reinventarse a partir de la 20/21. Los gallegos, que habían vivido noches de Champions League que los más veteranos de Riazor aún recuerdan, tenía que lidiar con el fútbol no profesional de Primera RFEF en la temporada de estreno de esta 'nueva' categoría. Al rescate del Deportivo de La Coruña acudió Lucas Pérez en la segunda de las tres campañas que pasó el club gallego en Primera RFEF.

Con Lucas Pérez aportando más de 30 goles en la temporada del ascenso del Deportivo de La Coruña de Primera RFEF a Segunda división, los gallegos consiguieron regresar en el final de la 2023/24. Lucas Pérez fue el eje angular de este Deportivo de La Coruña y el destino quiso que marcase el gol que supuso el ascenso.

El '7' se acompañó de una generación joven en la que destacaba Yeremay Hernández por encima del resto. Este curso, en su segunda campaña consecutiva en LaLiga Hypermotion, el Deportivo de La Coruña ha logrado el ascenso a Primera después de nueve cursos en los que conoció el fútbol de barro de primera mano.

El Málaga se puso las pilas para no encallar en Primera RFEF con La Rosaleda como talismán

El Málaga, que en la 2012/13 había tocado el cielo jugando los cuartos de final de la Champions League, tuvo que ir más atrás en el pasado y descendió a Primera RFEF. El Málaga llevaba sin pisar la tercera categoría del fútbol español desde 87/88 cuando vivió un complicado periplo de tres cuatro campañas en Segunda B más otra en Tercera división.

Al Málaga le tocó reinventarse, con Sergio Pellicer a los mandos del equipo y con la cantera como gran piedra angular del equipo, logró ascender un curso después a Segunda división. Poco esperaban el regreso por la vía rápida del Málaga por el momento a nivel institucional que vivían los malacitanos. El descenso a Primera RFEF era como el título de la novela de Gabriel García Márquez: 'Crónica de una muerte anunciada'.

Los andaluces fueron cayendo en la clasificación de Segunda, pasando de la tercera de la 2018/19 a la última de la 2022/23. En la 2023/24, en un play off de ascenso ante el Nástic, que aún sigue trayendo cola a nivel judicial, los de Pellicer regresaron al fútbol profesional con un gol en el último minuto.

El Real Zaragoza: un campeón de Europa ya 'histórico' en Segunda

El Real Zaragoza es todo un histórico del fútbol en España tal y como se puede demostrar con un palmarés que le ha llevado a ganar la Copa del Rey en seis ocasiones, una Supercopa de España e incluso la Recopa de Europa en el año 1995.

El Real Zaragoza dejó la Primera división al finalizar la 2012/13 y desde ahí se inició un periplo en busca de volver a la élite del fútbol español que le ha llevado a convertirse en uno de los 'históricos' de Segunda división tras 13 temporadas consecutivas en el fútbol de plata. Este curso, con Gabi Fernández empezando la temporada en el banquillo, siguiéndole Emilio Larraz de manera interina y Rubén Sellés, los maños terminaron apostando por la figura de un hombre de la casa como David Navarro.

El Real Zaragoza consumó su descenso a Primera RFEF y volverá al tercer escalón del fútbol nacional 77 años después. La última vez que estuvo en ese pozo fue en la 48/49 y en ese momento no existía la Segunda B sino que de Segunda división se pasaba a Tercera.

Ahora el Real Zaragoza tendrá que reinventarse y también terminar su nueva casa, el Ibercaja Romareda que además albergará partidos del Mundial 2030. Ahora el Real Zaragoza disputa sus partidos en un Ibercaja Estadio que el próximo curso será vital para que la caída al fútbol de Primera RFEF no se alargue demasiado para un histórico como el club maño.

Real Murcia, Recreativo de Huelva o Hércules: atrapados en el fútbol no profesional

Dentro de todos estos casos que hemos analizado en ESTADIO Deportivo de equipos que habiendo estado en Primera en algún momento de su historia han descendido al fútbol de bronce, hay un punto en común, todos están actualmente en el fútbol profesional, ya sea en Primera o en Segunda (el Real Zaragoza dejará de estarlo la próxima temporada). Esta es la principal diferencia con los casos de Real Murcia, Recreativo de Huelva y Hércules.

La crueldad de los despachos con el Real Murcia

En el caso del cuadro grana, la crueldad de los despachos se ensañó con el conjunto de la Condomina. El Real Murcia terminó la campaña 2013/14 en la cuarta posición de Segunda división pero el 7 de agosto, LaLiga anunció el descenso administrativo del cuadro grana a Segunda B.

El Real Murcia no había cumplido con los ratios económicos exigidos por la competición y además fue sancionado con una multa de más de 180.000 euros. El puesto del Real Murcia en Segunda lo ocupó el Mirandés que en esa campaña terminó en la posición número 19.

El Real Murcia ha estado varias veces a punto de regresar a Segunda con varios segundos puestos en Segunda B pero en la 202021, el cambio de categorías le condenó a jugar en Segunda RFEF. En la 2021/22 jugó en dicha categoría pero ascendió de manera brillante. Con la llegada de Pedro León el siguiente curso (ex de Real Madrid o Getafe), los granas han quedado este curso en la zona media. Esta temporada también ha significado la de la despedida del fútbol de Pedro León.

La caída al pozo del Recreativo de Huelva

Hablar del Recreativo de Huelva es hacerlo del decano del fútbol español por lo que ver como un equipo que es una parte vital de la historia del fútbol español, sigue en la competición no profesional, es cuanto menos doloroso. El Recreativo de Huelva descendió desde Segunda división al finalizar la 2014/15 y lo hizo tras seis campañas consecutivas en el fútbol de plata.

El Recreativo de Huelva, lejos de volver al fútbol profesional, siguió en caída libre y tras seis temporadas en Segunda B, el cambio de esta a Primera RFEF y su posición en la tabla, le llevó a un doble descenso al finalizar la 20/21. Este curso en Segunda RFEF, los onubenses se han quedado a las puertas de disputar el play off de ascenso a Primera RFEF. La pasada campaña sumaron un nuevo descenso desde Primera RFEF a Segunda Federación tras terminar en la penúltima posición de la tabla.

El Hércules añora el fútbol de Primera y Segunda

El Hércules vivió su época más dorada entre 1974 y 1982. Los del Rico Pérez ascendieron y en su vuelta a Primera en la 74/75, lograron un meritorio quinto puesto. Pero la última temporada del Hércules en Primera fue en la 2010/11, al finalizar dicho curso los alicantinos descendieron a Segunda y tras temporadas sumaron un nuevo descenso a Segunda B al finalizar la 2013/14.

Desde entonces, el Hércules sigue en el fútbol no profesional a caballo entre Segunda RFEF y Primera RFEF, donde regresó al finalizar la 2023/24 tras ser campeón de su grupo. Esta temporada el Hércules ha terminado en la zona media de la tabla y el próximo año tratará de volver a pelear por regresar al fútbol profesional de Segunda.

El drama del descenso a Segunda B o Primera RFEF: diferente según los ojos que lo miren

Por tanto, a buen seguro que si se pregunta a los aficionados de Tenerife, Racing de Santander, Real Oviedo, Deportivo de La Coruña, Málaga, Real Zaragoza, Real Murcia, Recreativo de Huelva o Hércules por lo que supuso el descenso a Segunda B o Primera RFEF y en definitiva dejar el fútbol profesional, a buen seguro que la respuesta es similar. Lo que cambia es el tiempo en el que esa herida termina de cicatrizar

De esta lista, los Recreativo, Murcia y Hércules (y la próxima temporada el Real Zaragoza) aún no han saboreado lo que significa el volver al fútbol profesional y siguen peleando por abandonar categorías que por lo general no tienen demasiada cobertura a nivel informativo más allá de los medios locales. En otros casos como los de Deportivo de La Coruña o Racing de Santander, estos descensos ya forman parte del pasado y ahora afrontan con ilusión el regreso a Primera división.