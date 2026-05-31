La afición del Atlético de Madrid se ilusiona con el nuevo proyecto rojiblanco

El club ha logrado que el 98% de sus abonados acepten las nuevas condiciones establecidas y renueven el abono del Atlético de Madrid

La temporada ya ha echado el cierre en el Atlético de Madrid que se va de vacaciones con la mente puesta en los objetivos de cara al siguiente curso. La campaña ha terminado de manera decepcionante para los rojiblancos, puesto que llegaban con opciones de tocar plata al final del curso y, finalmente, vuelven a quedarse a las puertas de un título. Los aficionados, entristecidos, despidieron a sus jugadores. Pero la tristeza no vence a la ilusión en el Atlético de Madrid que se ilusiona de cara al siguiente curso con el 98% de los abonos renovados.

El éxito ha sido rotundo en la campaña de renovación de abonos del Atlético de Madrid para la próxima temporada. El club ha logrado que el 98% de sus abonados acepten las nuevas condiciones establecidas, entre las que destaca el compromiso de asistencia mínima a diez partidos a lo largo del curso. La medida permite que el titular del abono pueda acudir personalmente o cederlo de forma gratuita a una persona de su confianza, ya que el carnet, en este caso, es transferible. Además, los abonados tienen la opción de liberar su asiento para que el club pueda ponerlo a la venta cuando no puedan asistir, contando también con un margen de tres encuentros para cubrir posibles imprevistos sin incumplir el requisito mínimo establecido.

La respuesta de los cerca de 56.000 abonados de aforo general ha sido prácticamente unánime. Solo un 1% ha decidido no renovar su abono para la próxima temporada, aunque mantendrá su condición de socio del club. Este hecho demuestra la fidelidad de los aficionados rojiblancos hacia su equipo. La ilusión está disparada con el nuevo proyecto madrileño tras la entrada de Apollo Sports y con el trabajo de Mateu Alemany como director deportivo. La Champions League es el gran objetivo del equipo colchonero y volverán a tener otra oportunidad el próximo curso para acercarse a la ansiada orejona.

El Atlético de Madrid implementa el modelo inglés

En cuanto a los abonados VIP, con un procedimiento y plazos diferentes, fuentes del club explicaron que ya renovaron sus abonos entre los meses de marzo y abril, estando prácticamente la totalidad de las zonas VIP, tanto palcos privados como boxes y butacas premium, ya ocupadas al cien por cien. En su nueva campaña de abonados, el club se ha fijado y ha adoptado un modelo inglés, innovador en España, pero también establecido en otros clubes en Europa, con características similares en el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United, el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich o el Inter de Milán, entre otros.