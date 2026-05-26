Mateu Alemany, sobre el Atlético de Madrid y el fichaje de Bernardo Silva: "Hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder"

El director deportivo del Atlético de Madrid desveló que estarán muy atentos a los movimientos del mercado de fichajes en torno a Bernardo Silva, que queda libre este verano tras no renovar con el Manchester City

El futuro de Bernardo Silva sigue sin resolverse y desde el Atlético de Madrid caminan tras las pistas para poder firmar al futbolista luso. El talentoso jugador del Manchester City no renovará su contrato y queda libre para poder aventurarse en un nuevo proyecto deportivo. Es en este momento dónde entra en juego Mateu Alemany, que frenó la salida del portugués rumbo a la Juventus para ofrecerle jugar en el Atlético de Madrid, tal y como contamos en ESTADIO Deportivo. Antes del ultimo duelo de la temporada ante el Villarreal, el director deportivo fue preguntado acerca del posible fichaje de Bernardo Silva por el Atlético de Madrid y la lucha con otros clubes. Mateu Alemany fue cauto y avisó que "hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder".

"Si hay un club que le interese... Más allá de que salgan nombres o no, hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder. El mercado, aunque aparentemente esté dormido con lo del Mundial, está activo", advirtió en declaraciones a ‘Movistar’. "Y nosotros tenemos que estar ahí metidos, porque el reto, como pasó en diciembre, será tratar de ayudar a la plantilla a mejorar. No es fácil, porque el listón lo hemos puesto alto este año, llegando a semifinales de Champions, y a la final de la Copa del Rey. Pero es el reto, es la obligación y en el total convencimiento lo vamos a conseguir", abundó.

El Mundial, clave en el mercado de fichajes del Atlético de Madrid

Bernardo Silva es uno de los jugadores más codiciados de cara al próximo mercado de fichajes. Su trayectoria en el Manchester City lo convierten en una leyenda del club inglés y, al quedar libre, clubes europeos lo colocan en el centro de sus objetivos veraniegos. Al luso le gustaría tener su futuro resuelto antes de que comience el Mundial, para poder centrarse únicamente en tratar de levantar la Copa del Mundo con su selección. El futbolista de 31 años ha vuelto a recibir la llamada de Roberto Martínez y siente que aún le quedan buenos años de fútbol por delante.

Respecto a la prisa de Bernardo Silva por resolver su futuro antes del Mundial, Mateu Alemany destacó que la cita mundialista jugaría un papel crucial en el mercado de fichajes, aunque subraya que la idea es que no afecte al combinado rojiblanco. "Es cierto que el mercado es más largo por el Mundial, pero, en nuestro caso concreto, vamos a actuar como si no hubiese Mundial. Es una circunstancia más, no nos va a condicionar en la planificación deportiva, tenemos claros cuáles son los objetivos, lo que el entrenador tiene en la cabeza, lo que queremos de nuestra plantilla y estoy convencido que vamos a mejorar", sentenció el director deportivo del Atlético de Madrid.