Arouna Sangante, atado por Cordón, se 'despide' del Le Havre con regalo para el Sevilla

El central, fichaje atado por Cordón y que será respetado en el nuevo proyecto, ha corroborado en los últimos partidos que su fichaje vale doble por su capacidad para cumplir con creces en dos posiciones

Sangante ha sido importante en la salvación apurada del Le Havre.IMAGO

El acuerdo entre el Sevilla y Antonio Cordón para su desvinculación ha provocado que gestiones avanzadas por el alto ejecutivo extremeño caigan en saco roto y hayan sido descartadas de cara al nuevo proyecto en el caso de que se consume finalmente la compra por parte de Sergio Ramos y Five Eleven Capital. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la encauzada operación para el fichaje gratis del pivote rumano Marius Marin.

Sin embargo, el adiós de Cordón no afecta a los dos fichajes que había cerrado meses atrás el exdirector de fútbol el Sevilla, el del lateral izquierdo Juan Iglesias y el central Arouna Sangante.

Ambos terminan contrato el 30 de junio en el Getafe y el Le Havre, respectivamente, y alcanzaron un acuerdo con los nervionenses para firmar con la carta de libertad, lo que respetará la nueva comisión deportiva de la entidad blanquirroja al considerarlo oportunidades de mercado.

Así, salvo giro de última hora, los dos fichajes se confirmaran una vez concluya oficialmente su vinculación y lo cierto es que tanto Juan Iglesias como Sangante han dejado muy buenas sensaciones en la recta final de la temporada.

Arouna confirma que su fichaje 'cubre' dos posiciones

En este sentido, Arouna Sangante, en un curso complicado para un Le Havre que ha salvado la categoría en la última jornada de la Ligue 1, ha demostrado que el fichaje realizado por Cordón vale doble al solucionarle dos posibles problemas.

Y es que, en las dos últimas jornadas, el senegalés se ha desempeñado a muy buen nivel como lateral derecho, posición en la que también puede desenvolverse y en la que, como aseguran los que le conocen bien, suele cumplir con solvencia, sobre todo a nivel defensivo. Tanto es así que en el partido decisivo, ante el Lorient, firmó una destacada actuación en un duelo en el que su equipo mantuvo la portería a cero.

Con el brazalete de capitán en el brazo a sus 24 años, este curso ha jugado en la banda hasta en cuatro ocasiones, evidenciando una polivalencia que se valora muy positivamente en Nervión y más después de las prestaciones ofrecidas en el ocaso del campeonato cuando su equipo necesitaba apuntalar la banda.

"Un buen jugador, potente y que impone su físico"

Por ende, Sangante corroboró que el Sevilla cubre dos posiciones con su fichaje, como ocurrió este curso con Azpilicueta, el eje de la zaga y el carril diestro, ahora mismo ocupado en el Sánchez-Pizjuán por Carmona y Juanlu.

En este sentido, desde Francia, más concretamente en esta ocasión el periodista de L'Equipe Cyril Olive, insisten en que el Sevilla ha firmado a un "buen jugador" del que destacan de "potencia" y "su físico" para imponerse en la mayoría de duelos en la retaguardia.