Roland Garros 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del domingo 24 de mayo con Djokovic, Davidovich, Zverev, Fritz...

Cuatro españoles, Davidovich, Llamas, Sorribes y Bassols, debutan en la primera jornada de competición de Roland Garros 2026

Novak Djokovic, el nombe más destacado en la primera jornada de roland Garros@atptour

Cuatro españoles comenzarán este domingo su participación en la primera jornada de Roland Garros, que tendrá como grandes nombres en la pista central a Alexander Zverev y Novak Djokovic, cabezas de serie número 2 y 3 del torneo.

Dos andaluces, Alejandro Davidovich y Pablo Llamas, abren pista en una jornada en la que también debutan Sara Sorribes y Marina Bassols, aunque esta llega de haber ya disputado tres encuentros en la fase previa.

Davidovich, uno de los dos cabezas de serie españoles en el cuadro masculino, abre su participación ante el bosnio Damir Dzumhur, un rival al que ha ganado en las dos ocasiones en las que se han enfrentado, aunque de ello hace tiempo y fueron en el circuito ATP Challenger.

También abre la pista 13 el jerezano Pablo Llamas, en su caso, con un duelo ante el argentino Thiago Agustín Tirante, un rival al que nunca se ha enfrentado y que viene, como él, de hacer un gran papel en el Master 1.000 de Roma.

Precisamente esa pista 13 se cerrará este domingo con el partido entre la catalana Marina Bassols y la colombiana Emiliana Arango. La última representante española será la levantina Sara Sorribes, quien se enfrenta a la alemana Tamara Korpatsch, actual 96 del ránking WTA.

El partido estrella de la jornada será el que cierre la sesión nocturna en la Philippe Chatrier, donde Novak Djokovic se enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard.

Horarios y orden de juego de Roland Garros del domingo 24 de mayo

Philippe-Chatrier

Sinja Kraus-Belinda Bencic (12:00 horas)

Benjamin Bonzi-Alexander Zverev (A continuación)

Mirra Andreeva-Fiona Ferro (A continuación)

Giovanni Mpetshi Perricard-Novak Djokovic (No antes de las 20:15 horas)

Suzanne-Lenglen

Karen Khachanov-Arthur Gea (11:00 horas)

Hailey Baptiste-Barbora Krejcikova (A continuación)

Taylor Fritz-Nishesh Basavareddy (A continuación)

Ksenia Efremova-Sorana Cirstea (A continuación)

Simonne-Mathieu

Marta Kostyuk-Oksana Selekhmeteva (11:00 horas)

Katie Volynets-Clara Burel (A continuación)

Titouan Droguet-Jakub Mensik (A continuación)

Joao Fonseca-Luka Pavlovic (A continuación)

Pista 14

Alejandro Davidovich Fokina-Damir Dzumhur (11:00 horas)

Francesca Jones-Beatriz Haddad Maia (A continuación)

Sofia Kenin-Peyton Stearns (A continuación)

Lorenzo Sonego-Pierre-Hugues Herbert (A continuación)

Pista 7

Ajla Tomljanovic-Caty McNally (11:00 horas)

Tereza Valentova-Magda Linette (A continuación)

Quentin Halys-Mattia Bellucci (A continuación)

Hugo Dellien-Valentin Royer (A continuación)

Pista 6

Lucia Bronzetti-Marie Bouzkova (11:00 horas)

Kyrian Jacquet-Marco Trungelliti (A continuación)

Federico Cina-Reilly Opelka (A continuación)

Sara Bejlek-Sloane Stephens (A continuación)

Pista 8

Miomir Kecmanovic-Fabian Marozsan (11:00 horas)

Danka Kovinic-Xiyu Wang (A continuación)

Sara Sorribes-Tamara Korpatsch (A continuación)

Alexander Blockx-Coleman Wong (A continuación)

Pista 9

Lilli Tagger-Xinyu Wang (11:00 horas)

Anna Blinkova-Yuliia Starodubtseva (A continuación)

Michael Zheng-Dino Prizmic (A continuación)

Hamad Medjedovic-Yannick Hanfmann (A continuación)

Pista 12

James Duckworth-Gabriel Diallo (11:00 horas)

Tomas Machac-Zizou Bergs (A continuación)

Magdalena Frech-Elena-Gabriela Ruse (A continuación)

Clara Tauson-Daria Snigur (A continuación)

Pista 13

Pablo Llamas Ruiz-Thiago Agustin Tirante (11:00 horas)

Tomas Martin Etcheverry-Nuno Borges (A continuación)

Emma Raducanu-Solana Sierra (A continuación)

Marina Bassols Ribera-Emiliana Arango (A continuación)

¿Dónde ver por tv y online Roland Garros 2026?

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y será la que retransmita los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+. La otra opción es verlos por la plataforma específica Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.