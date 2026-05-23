Los rivales de los españoles en Roland Garros tras la finalización de la fase previa

Pablo Llamas, Kaitlin Quevedo y Marina Bassols pasaron la fase de clasificación de Roland Garros y ya conocen a sus rivales; también lo saben Cristina Bucsa y Martín Landaluce, que habían quedado emparejados con jugadores de la previa

España logró meter en la Ronda Final a siete de los once tenistas que empezaron la clasificación de Roland Garros 2026, lo que alimentaba las esperanzas de ver ampliada la nómina de jugadores del cuadro final, que ya contaba con diez representantes.

Sólo podían pasar seis, ya que había un duelo español entre Kaitlin Quevedo y Guiomar Maristany, que se acabó apuntando la canaria, por lo que jugará así, por primera vez, el cuadro final de Roland Garros.

De esos cinco restantes, sólo dos pudieron alcanzar el deseado cuadro final. Por el camino se quedaron Carballés y Pedro Martínez, así como la valenciana Leyre Romero, que tuvo contra las cuerdas y le ganó el primer set a toda una campeona de Grand Slam y también finalista en París como Sloane Stephens, que acabó llevándose el partido por 3-6, 6-2 y 6-1.

Sí pasó Marina Bassols, que en su paso por la 'qualy' se dejó atrás a la exnúmero uno como Karolina Pliskova y que, en la última ronda, superó 7-6(4) y 7-5 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

Pablo Llamas jugará su tercer grande en Roland Garros

Y también lo hizo el andaluz Pablo Llamas, quien ya demostró en Roma estar en un gran momento de forma derrotando, entre otros, a Corentin Moutet, y que ha superado con solvencia esta fase de clasificación de Roland Garros para jugar el tercer grande de su carrera. El jerezano venció por 6-3 y 6-1 a una de las grandes promesas del tenis mundial, el lituano Vilius Gaubas.

Finalmente, con estas tres 'incorporaciones', serán 13 los tenistas españoles que jueguen el cuadro final del torneo parisino. Y con la finalización de la fase de clasificación quedaron conformados definitivamente los cuadros y los emparejamientos de los españoles.

En el cuadro masculino, Pablo Llamas comenzará su andadura ante el argentino Thiago Tirante, el jugador que le habría tocado en octavos de haberle ganado a Medvedev en Roma y que también perdió con el ruso, aunque una ronda más avanzada. Allí superó a Cameron Norrie y a Fabio Cobolli, lo que también avisa con su buen momento.

Martín Landaluce, ante la nueva promesa boliviana

El otro jugador que esperaba rival era Martín Landaluce y quedó emparejado con la gran esperanza boliviana, el joven Juan Carlos Prado Ángelo, quien superó al favorito Coleman Wong en la última ronda de la previa.

En el cuadro femenino, Cristina Bucsa, que también esperaba rival de la previa, se enfrentará a la suiza Susan Bandecchi; Kaitlin Quevedo tendrá que vérselas en su debut con la francesa Leolia JeanJean, mientras que Marina Bassols lo hará con la colombiana Emiliana Arango.

Partidos de los tenistas españoles en primera ronda de Roland Garros 2026

Cuadro masculino

Pablo Llamas vs Thiago Agustín Tirante

Alejandro Davidovich vs Damir Dzumhur

Rafa Jódar vs Aleksandar Kovacevic

Dani Mérida vs Ben Shelton

Roberto Bautista vs Brandon Nakashima

Pablo Carreño vs Jiri Lehecka

Jaume Munar vs Hubert Hurkacz

Martín Landaluce vs Juan Carlos Prado Ángelo

Cuadro femenino

Cristina Bucsa vs Susan Bandecchi

Jessica Bouzas vs Aryna Sabalenka

Sara Sorribes vs Tamara Korpasch

Kaitlin Quevedo vs Leolia JeanJean

Marina Bassols vs Emiliana Arango