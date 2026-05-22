Oportunidad de oro del Betis para hacer caja con Assane Diao con el escaparate del Mundial

Tras no consumarse la millonaria 'pedrea' el verano pasado, el Betis está pendiente de poder hacer caja con el joven extremo tras un destacado final de liga y entrar en la lista de Senegal para el Mundial

El Mundial copará la actualidad futbolística desde el 11 de junio y, obviamente, condicionará el mercado de fichajes de este verano por la revalorización de numerosos futbolistas y la consecuente posición de los clubes a la hora de negociar.

Un escaparate único en el que habrá depositado infinitos intereses, entre ellos los de Betis por su aportación de efectivos y también por la presencia de futbolistas todavía vinculados económicamente con el club y que podrían dejar rédito en las arcas verdiblancas este mismo verano.

Uno de los casos más destacados lo protagoniza, sin duda, Assane Diao, que, con solo 20 años, se erige en un filón para el Betis por su valor de mercado y la posibilidad real de que su futura venta resulte una importante inyección económica para el Betis.

Su convocatoria para el Mundial podría elevar aún más su valor de mercado

Cabe recordar que el club heliopolitano alcanzó un acuerdo en enero de 2025 con el Como para su traspaso por 12 millones de euros y desde entonces su valor de mercado se disparó de manera meteórica, hasta el punto de alcanzar los 30 millones actuales, sobre todo por su poderosa irrupción en la Serie A, con ocho goles y una asistencia en seis meses.

Este crecimiento propició que en verano el Betis se frotase las manos con un posible traspaso multimillonario del que se beneficiaría considerablemente al reservarse un 20% de su pase a sabiendas de la progresión del senegalés. Y lo cierto es que este periodo estival vuelve a presentarse como una oportunidad de oro para los verdiblancos, mejor si cabe, porque Assane Diao ha entrado en la lista de Senegal para el Mundial, lo que podría disparar el interés en el panorama futbolístico internacional.

Y es que el extremo está llamado a desempeñar un rol importante con el seleccionador Pape Thiaw, que ya lo citó para los últimos amistosos y gozó de 68 minutos ante Perú y Gambia, una vez que ya había dejado atrás el calvario de lesionados que lo ha lastrado en el presente curso.

Assane Diao ha regresado al máximo nivel tras su calvario de lesiones

En este sentido, debido a dos problemas físicos de envergadura, Assane Diao solo ha podido disputar 19 partidos esta campaña, con un saldo de dos goles y una asistencia, pero también es cierto que en cuanto se recuperó de su segunda lesión, a mediados de marzo, ha sido indiscutible para Cesc Fàbregas en el costado derecho -también lo ha utilizado por la izquierda- y ha contribuido a la primera clasificación europea en su historia del Como.

Desde su reaparición, ha sido titular en todos los encuentros a excepción del primero y en nueve choques ha sumado dos goles y una asistencia, por lo que ha llegado a tope a final de temporada y el entrenador de Senegal no ha dudado en sumarlo a sus planes para la cita mundialista, en la que su combinado está encuadrado en Grupo I junto a Francia, Irak y Noruega.

El Betis, pendiente de su evolución en el Mundial ante la posibilidad de hacer caja

En este sentido, el Betis se mantendrá muy atento a las evoluciones de Diao por si pudiera llevarse una generosa pedrea con su traspaso, teniendo en cuenta que el verano pasado rechazó el Como una oferta de 45 millones de euros y lo tasó en 75, lo que supondría un ingreso nada desdeñable.