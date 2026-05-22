El último entrenamiento del Betis no deja buenas noticias a Pellegrini

Amrabat y Sergi Altimira volvieron a trabajar al margen del grupo en la sesión de este viernes, por lo que todo apunta a que serán bajas en el choque de mañana ante el Levante en La Cartuja

Sin nada ya en juego, más allá de la intención de despedir la temporada de la mejor forma posible ante sus aficionados, el Real Betis recibirá este sábado al Levante, a las 21.00 horas en La Cartuja, en un partido en el que los granotas sí pueden certificar una permanencia que parecía imposible hace unos meses. Con un punto, el cuadro valenciano se aseguraría seguir un curso más en la máxima categoría, sin tener que mirar a lo que hacen otros rivales directos.

Pero Manuel Pellegrini y los suyos buscarán poner el broche de oro a una campaña histórica, coronada con el regreso a la Champions 25 años después. Para ello, sin embargo, el técnico chileno podría sufrir dos bajas que pueden mermar mucho sus alternativas en el centro del campo. Y es que, por segundo día consecutivo, Sofyan Amrabat y Sergi Altimira, aquejado del golpe en el tobillo que sufrió frente al Elche, no se han ejercitado con el resto del grupo en la sesión de trabajo de este viernes, la última previa a la visita del Levante.

De este modo, todo apunta a que ninguno de ellos estará en la última lista de convocados del ejercicio, dejando al 'Ingeniero' con Marc Roca como posible vértice de un trivote que podría completar Fornals y Lo Celso o Isco Alarcón. Además, se da la circunstancia de que tanto el mediocentro marroquí como el catalán podrían decir adiós este verano, por lo que podrían quedarse sin su despedida sobre el terreno de juego.

El posibles adiós de Amrabat y Sergi Altimira

En el caso de Amrabat, el Real Betis desea seguir contando con sus servicios, pero no a cualquier precio. No se llegará bajo ningún concepto a los 12 millones de euros que pide el Fenerbahçe, desde donde aterrizó cedido, planteando en su lugar un nuevo préstamo, en el que se asumiría un mayor porcentaje de su importante salario, o una fórmula de derechos compartidos.

Por su parte, Sergi Atimira es uno de los futbolistas llamados a generar una importante plusvalía, si bien por ahora los clubes que más fuerte se han interesado no llegan a las pretensiones del club verdiblanco, que exige más de 20 millones de euros. El Sporting de Portugal se quedó corto en su oferta y ya tiene amarrados otros fichajes en su posición, mientras que aún debe mover ficha el RB Leipzig, existiendo más clubes alemanes y también ingleses pendientes.

Las bajas confirmadas ante el Levante

Junto a estas dos bajas más que probables, Pellegrini tampoco podrá contar mañana sábado con los lesionados Marc Bartra, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal, que ya se despidieron con anterioridad de la temporada por diversos problemas físicos, perdiéndose de ese modo los últimos encuentros.

Dos refuerzos desde el Betis Deportivo

A ello hay que sumar que Pablo García estará una semana más con el Betis Deportivo, viviendo pocas horas antes un 'final' por la salvación en Primera RFEF ante el Cartagena. Pese a ello, el 'Ingeniero' ha visto reforzado su plantes en el entrenamiento de este viernes con la presencia de dos futbolistas procedente del filial: el lateral derecho Pablo Busto y el central Moha.

El cariño de Pellegrini a Adrián

Como anécdota, además, Pellegrini se mostró especialmente cariñoso durante la sesión con Adrián San Miguel, que podría tener la oportunidad para despedirse bajo palos del conjunto verdiblanco. El meta de Su Eminencia no será finalmente renovado, aunque ambas partes se habían emplazado inicialmente a la próxima semana para evaluar su situación, y cabe la posibilidad de que se retire para incorporarse al cuerpo técnico del primer equipo la próxima campaña.