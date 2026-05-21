El Betis ya se prepara para poner el broche de oro a la temporada sin Amrabat ni Altimira

El marroquí y el catalán han sido las ausencias de este entrenamiento previo al último partido de la temporada del equipo verdiblanco, que también servirá como termómetro de la lucha por la permanencia

El Real Betis no se encuentra aún de vacaciones, pero casi. El equipo de Manuel Pellegrini ya se encuentra preparando el partido frente al Levante UD, el que servirá para cerrar de esta forma una temporada histórica. La Cartuja pondrá el broche de oro a un año de muchos altibajos, con un quinto puesto en LaLiga que ha dado el puesto para la máxima competición continental pero que, por otro lado, se ha visto manchada por caer en cuartos de final de la Copa del Rey -con derrota sonrojante en casa- y la eliminación frente al Sporting de Braga cuando ya llevaba una ventaja de hasta dos goles en el electrónico.

Esta 25/26 ya acaba y, a pesar de lo dicho anteriormente, dejará bonitos recuerdos entre los béticos. De hecho, el conjunto verdiblanco todavía puede ser el juez del descenso, ya que el Levante mantiene muy vivas sus opciones de poder mantenerse en Primera División. Del duelo entre el Girona y el Elche saldrá uno de los descensos, estando también Osasuna presente en esta batalla. La Cartuja, por lo tanto, será el escenario de esa lucha por el descenso. También podrá ser una oportunidad para que, una vez más, se puedan ver a nombres algo menos habituales.

En la sesión de hoy, tanto Amrabat como Altimira han sido las ausencias del entrenamiento. El marroquí ha estado realizando trabajo en el gimnasio, mientras que Sergi Altimira sigue aquejado del golpe en el tobillo que sufrió en el duelo frente al Elche CF. Una de las imágenes captadas por ESTADIO Deportivo fue la de Manu Fajardo junto al entrenador chileno Manuel Pellegrini. Esto es una muestra más de la sintonía entre ambos actores de la entidad verdiblanca todo esto a las puertas de una de las temporadas más ilusionantes para ambos, con ganas de demostrar que el sueño de la Champions no debe de convertirse en pesadilla.

Al principio de la sesión, también se ha visto una charla entre todos los componentes del primer equipo, una muestra del buen rollo existente en el vestuario. Ya con el objetivo cumplido, y a pesar de la derrota en Barcelona, Pellegrini decidió darle hasta cuatro días de descanso al primer equipo, por lo que hoy ha sido la primera sesión de esta semana. También ha habido presencia de canteranos, por lo que se antoja importante saber si podrían estar presentes este sábado en La Cartuja. Todo esto en unos días donde también el Betis Deportivo se juega también mucho, con una permanencia que es casi imposible, pero las matemáticas siguen arrojando esa posibilidad.

De esta forma, el equipo bético ya prepara todo su arsenal para este partido que servirá para poner punto y final a la temporada. También puede ser el último partido de muchos jugadores: Adrián, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Chimy Ávila... por lo que también será una despedida para unos jugadores que han formado parte de la escuadra verdiblanca durante las últimas temporadas. También con la obligación de ventas, con nombres como el de Altimira o Natan destacando.