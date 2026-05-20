Paco Esteban brilla en Italia: 'pichichi' del Campionato Primavera 1 con el Lecce

Recién iniciada la veintena, el atacante malagueño, que firmó por tres temporadas (con ampliación opcional hasta 2030) con la entidad pullesa, ha marcado 21 goles en 32 partidos en la Liga de filiales transalpina; en el Betis se guardaron un porcentaje de su pase e incluyeron variables por rendimiento

Paco Esteban, que acaba de cumplir 20 años y de abrochar su primera temporada en Italia, se ha proclamado máximo realizador del Campionato Primavera 1, la elite de los filiales en tierras transalpinas, con 21 goles en 32 partidos (jugó otros dos de la Coppa juvenil). El delantero malagueño, que perteneció al Real Betis en la campaña 24/25, firmó el pasado verano por el Lecce, tras un seguimiento exhaustivo de la Juventus y un principio de acuerdo abortado, dado que en la Apulia apostaron fuerte por él: un contrato de tres temporadas y otras dos opcionales que podrían prolongar su estancia hasta 2030.

El internacional español en categorías sub 16, sub 17 y sub 18, al que vigilan muy de cerca desde la RFEF con vistas a un próximo regreso a las convocatorias vista su eclosión, ha acariciado en las últimas semanas su salto al primer equipo 'giallorosso', que este domingo a las 20:45 horas se jugará en la última jornada ante el Génova la permanencia en la Serie A. De momento, los del Via del Mare aventajan en un solo punto a la Cremonese (entre ambos se repartirán el último e indeseado billete hacia la Serie B), que recibe a un Como que desea apurar sus opciones de cambiar la Europa League por la Champions League.

Un nombre bien apuntado en Apulia

El nombre de Paco Esteban, gran triunfador en el filial salentino, ha sonado en varias ocasiones para promocionar, aunque, por ahora, su experiencia a las órdenes de Eusebio di Francesco se ha quedado en algún que otro entrenamiento y partidillo de preparación. La falta de gol de la escuadra matriz, con pocos efectivos arriba (el balcánico Nikola Stulic, el italo-marroquí Walid Cheddira, el nacional Francesco Camarda y pare usted de contar), alimentó un salto que seguramente se dé el próximo verano, cuando el ex colchonero es uno de los principales candidatos a realizar la pretemporada, bien en la elite o bien de regreso a la Segunda división italiana.

Un final extraño en Heliópolis, donde se guardan un futuro pellizco

Autor de 20 dianas y 13 asistencias en su única temporada como jugador del Real Betis, alternando en el juvenil A la posición de referencia ofensiva con la de extremo y llegando a debutar con el Betis Deportivo, había muchas esperanzas depositadas en su permanencia. Sin embargo, por motivos que no trascendieron, el entonces responsable del conjunto de División de Honor no lo convocó para la 'final four' de la Copa de Campeones, que se apuntaron brillantemente los heliopolitanos en Ponferrada.

Tras un diálogo de sus asesores con el club, la situación parecía reconducirse, aunque finalmente se decidió escuchar ofertas y permitir su adiós en dirección a Italia. Aparte de en el capítulo personal, en tierras hispalenses se alegrarán de todo lo bueno que le venga en el futuro a Paco Esteban, ya que, como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, se guardaron un porcentaje de su pase e incluyeron en el contrato de traspaso unas variables por éxitos y rendimiento que permitirán seguramente aumentar el pellizco.