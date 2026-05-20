¿Necesita un Betis de Champions League todavía 20 millones en plusvalías antes del 30 de junio?

Cuadrar el presupuesto pese a los pingües ingresos futuros que se han amarrado con la consecución matemática de la quinta plaza de LaLiga es crucial: aunque no supondría un descalabro mayúsculos acabar el ejercicio con pérdidas, sí afecta a un límite salarial clave en la 26/27

Se han publicado diferentes versiones al respecto y ESTADIO Deportivo sale al paso para aclarar lo que ocurre con la ya tradicional confesión de Ángel Haro cada mes de diciembre tras la junta general de accionistas. El presidente del Real Betis aclara siempre entonces que el presupuesto aprobado para la presente campaña incluye un concepto de 20 millones de euros en plusvalías que hay que satisfacer antes del 30 de junio, lo que ocurrió el ejercicio pasado con el traspaso al Como 1907 de Jesús Rodríguez, oficializado el 2 de julio aunque cerrado unos días antes.

Casi en paralelo, la venta de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid, forzada por el internacional estadounidense y concretada en unos números interesantes, con lo que el citado apartado se cubrió ampliamente. Tanto fue así que los verdiblancos, incluso, pudieron adelantar siete millones al cuadro colchonero para que abrochara sus cuentas en positivo, adquiriendo el 100% de los derechos de Rodrigo Riquelme y revendiendo luego a los rojiblancos la mitad del pase por unos ocho millones. Ahora, con el subidón de ingresos de la Champions League, hay quien afirma tajantemente que ya no hay tal urgencia. Pero es incierto o, al menos, no del todo cierto.

Se superaron las expectativas en UEL, llegarán 31,5 millones de LaLiga y casi 19 por jugar la UCL

Es cierto que, aunque el Real Betis se quedó en cuartos de final de la Europa League tras caer en su eliminatoria ante el Sporting de Braga y ése era el listón fijado en el presupuesto de la temporada 25/26, se superaron ligeramente con el 'market pool' y otros conceptos derivados de la publicidad y las taquillas los 20 millones de euros calculados por tal concepto, rozando los 21,5.

Además, ser quinto asegura otros 31,5 millones de LaLiga por el reparto de premios derivados de la clasificación, mientras que jugar la fase liga de la Champions League supone casi 19 millones, sin contar lo que reporten cada triunfo (2,1 millones más) o empate (700.000), más la posición en la tabla y los pases. Con todo, eso ya afectará al próximo presupuesto, no a éste.

Si no hay cuadre a 30-J, la sangre presupuestaria tampoco llegaría al río

Huelga decir que, a nivel contable, unas pérdidas puntuales pueden compensarse con un superávit mayor en las cuentas del siguiente curso. En otras palabras: no ocurre nada grave o irreparable si no aparece una oportunidad de mercado en los próximos 40 días y se decide no malvender a Sergi Altimira, por ejemplo, y esperar.

Ya ha expirado el periodo de vigilancia post concurso de acreedores y no hay motivos para esperar una causa de disolución ni nada por el estilo. Incluso, hay otros ingresos extraordinarios que llegarán, como los derivados de que el Rayo Vallecano haga efectiva su opción/obligación de compra por Nobel Mendy e, incluso, que lo revenda, teniendo el Real Betis el 20% de los derechos del central.

Las razones por las que interesa obtener esa plusvalía de, al menos, 20 millones

De cualquier manera, cuadrar un presupuesto y obtener, como ha ocurrido en los últimos ejercicios con el Real Betis, un mínimo superávit beneficia sobremanera a la hora de que LaLiga fije el límite salarial con el que arrancará la temporada 26/27, ya de por sí mayor que el actual por la clasificación para la Champions League. Cumplir con lo 'prometido' da puntos, por así decirlo, a la hora de que se establezca un tope acorde a la nueva realidad, con una posibilidad de gasto (sueldos, abono de traspaso, amortizaciones) incrementada para hacer frente a tres competiciones, una de las cuales regresa 21 años después con la exigencia más alta que se recuerda.

Los planes de venta del Betis antes del 30 de junio: Altimira, Deossa... y un 'tapado'

La hoja de ruta del Real Betis pasa por hacer una gran venta en lo que resta de temporada, con todas las miradas puestas en un Sergi Altimira al que pretende a bajo coste el Sporting CP, pero también varios clubes ingleses y alemanes (como Eintracht de Frankfurt o RB Leipzig). En La Cartuja esperan obtener no menos de 25 millones de euros por el pivote catalán, de los que menos cuenta para Manuel Pellegrini, aunque no es su único activo para ese traspaso que urge.

Por ejemplo, desde México, Brasil y Argentina siguen de cerca el futuro de Nelson Deossa, que preferiría seguir en Europa y al que ya pretendió en enero el Besiktas turco. Lo de Ez Abde y Natan de Souza, con mucho ruido en la Premier League, iría para más largo, amén de que los heliopolitanos preferirían hacer caja con otras salidas salvo oferta fuera de mercado. A ESTADIO Deportivo apuntan que hay un 'tapado', de momento fuera de las quinielas, por el que podría llegar antes del Mundial una propuesta casi irrechazable.