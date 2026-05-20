El Betis convoca 'El Último Baile', con muchas posibles despedidas en el duelo ante el Levante

Al menos una decena de futbolistas de la actual plantilla podrían jugar este sábado su último encuentro como verdiblancos por una razón u otra: entre los que terminan contrato, los que no cuentan para el técnico, los que más pretendientes acumulan, las opciones más factibles para buscar plusvalías...

El Real Betis ha disfrutado este miércoles del tercer y último día del descanso concedido por Manuel Pellegrini al regreso de tierras catalanas, donde en la noche del pasado domingo perdió contra el FC Barcelona (3-1) en la jornada 37 de LaLiga EA Sports en un derrota del todo intrascendente ya que llevaba cinco días clasificado matemáticamente para jugar la UEFA Champions League por segunda vez en toda su historia. El billete lo selló el martes 14 de mayo, con una victoria ante el Elche CF que servía para amarrar la quinta plaza de la clasificación, y en un Estadio de La Cartuja que se prepara para presenciar este sábado ante el Levante UD el que será 'El último baile' para muchos protagonistas.

Bakambu y Ricardo Rodríguez, dos mundialistas que se despiden este domingo del Betis

Seguras son las marchas del congoleño Cédric Bakambu y del suizo Ricardo Rodríguez, que precisamente han sido los dos primeros representantes del Real Betis que han visto confirmadas sus presencias en el Mundial 2026 que se celebra este verano en Canadá, Estados Unidos y Suiza.

Dos temporadas y media ha estado el delantero de 35 años, que llegó al Real Betis en enero de 2024 por 5 millones de euros procedente del Galatasaray SK turco; dos cursos ha vestido las Trece Barras el lateral zurdo de 33 años, quien aterrizó en Heliópolis en el verano de ese mismo 2024 a coste cero tras salir como agente libre del Torino FC italiano.

Adrián y Amrabat también acaban contrato, pero aún tienen opciones de quedarse la próxima temporada

Bakambu y Ricardo, que ya fueron serios candidatos a salir en las dos últimas ventanas de fichajes, se postulan como las dos salidas más claras; pero sólo son dos de los cuatro jugadores verdiblancos que terminan contrato el próximo 30 de junio. En la misma situación está el portero sevillano Adrián San Miguel, que a sus 39 años encara los últimos 40 días de vinculación con el club en el que se formó y al que regresó a coste cero desde el Liverpool FC, también en el verano de 2024.

Otro que a priori disputará el domingo su último partido como jugador del Betis será Sofyan Amrabat (29), que es el único cedido de la plantilla y en teoría debería volver al Fenerbahçe SK. Pese a ello, el pivote marroquí cuenta con opciones de seguir y Manuel Pellegrini dejó la puerta abierta a una posible renovación del tercer portero, aunque no ha alcanzado ese mínimo -jugar al menos 45 minutos en 12 encuentros oficiales (sólo ha disputado cinco)- que necesitaba para activar la renovación automática.

Los jugadores que no cuentan para la plantilla del Real Betis 2026/2027

Además de para esos cuatro futbolistas que no tendrán contrato en vigor a partir del 1 de julio, el público de La Cartuja sabe que este domingo ante el Levante UD podría ser la última vez que ve vestidos de verdiblancos a futbolistas a los que a priori Manu Fajardo les busca salida. Aquí entran casos como el de Chimy Ávila, que ya estuvo cerca de salir en enero antes de que la plaga de lesiones facilitase su continuidad e incluso le diese minutos y que entraría en su último año de contrato (2027); pero también otros como el de Nelson Deossa.

El rendimiento del mediocentro colombiano ha estado muy lejos del esperado tras la fuerte inversión realizada el pasado verano para reclutarlo del Rayados de Monterrey mexicano por casi 12 millones de euros; pero mantiene un valor de mercado cercano a esa cifra (Transfermarkt le tasa en 9 millones) y clubes interesados en repatriarlo para México u otras ligas de Suramérica.

Las potenciales ventas para equilibrar cuentas: Sergi Altimira, Pablo García, Lo Celso, Abde, Natan...

Sergi Altimira, que la semana pasada se reunió con representantes del RB Leipzig y maneja pretendientes en varios países (Alemania, Inglaterra, Portugal...) es uno de los favoritos para protagonizar esa plusvalía que el Betis busca cerrar antes del 30-J para cuadrar cuentas. 25 millones más variables es el precio en el que ha sido tasado el mediocentro catalán, que es duda por lesión para el choque ante el Levante, con Marc Bartra, Ángel Ortiz y Aitor Ruibal descartados por motivos físicos.

Además, también se está moviendo mucho el mercado para otro que apunta al Mundial como es Giovani Lo Celso -entró en la prelista de Argentina- o el prometedor canterano Pablo García, con el AFC Ajax neerlandés como uno de los más interesados en un fichaje para el que tendría que acercarse bastante a la cláusula de 30 millones de euros. Aún más cotizados están otros como Pablo Fornals, Natan de Souza y Ez Abde; aunque en principio la idea con ellos es retenerles para una 26/27 que llega con la Champions bajo el brazo.