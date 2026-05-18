Último y trascendental favor de Antonio Cordón al Sevilla en su adiós al Sánchez-Pizjuán

El alto ejecutivo extremeño facilitará todo lo posible su salida de Nervión y ha comunicado que su adiós no supondrá una losa económica para la entidad de Eduardo Dato

Antonio Cordón, como ya informó esta redacción, no seguirá al frente de la parcela deportiva con el desembarco en el club de Sergio Ramos como cabeza visible del grupo inversor Five eleven Capital.

Los futuros propietarios del club ,una vez alcanzado un acuerdo con los máximos accionistas para la compra del Sevilla, no incluyen en sus planes al alto ejecutivo extremeño, que ya sabe desde un hace tiempo que su etapa en el Ramón Sánchez-Pizjuán había llegado a su fin con el profundo cambio que se avecina en las estructuras de la entidad nervionense.

Salida libre de dramatismos y problemas para el Sevilla

De hecho, hace semanas que, como le consta a ESTADIO Deportivo, se ha echado a un lado de cara a la planificación de la próxima campaña tras haber cerrado los fichajes de Juan iglesias, Arouna Sangante y Patrick Mercado, prácticamente descartado por la grave lesión del ecuatoriano tras alcanzar un acuerdo con Independiente del Valle.

Cordón ha delegado en su mano derecha, José Ignacio Navarro, y en miembros de su equipos para tratar con intermediarios y agentes al carecer de sentido cualquier gestión a día de hoy, y lo cierto que su marcha estará libre de dramatismos y de negociaciones complejas para solucionar flecos económicos, mas bien al contrario.

De hecho, su adiós será muy cordial en todos los aspectos, tanto en el deportivo como en el financiero. Y es que Cordón, para favorecer la transición, trasladará su trabajo a la nueva comisión deportiva cuando la haya, y lo más importante no exigirá al club un esfuerzo económico para saldar cuentas.

Perdona el finiquito y los dos años de contrato restantes

Es decir, que Cordón perdonará tanto el finiquito como los dos años que le restan de contrato en Nervión, lo que, sin duda, supondrá un alivio para las arcas sevillistas, pues su salario no es precisamente menor y el pago del resto de su vinculación habría sido un problema para los futuros dirigentes.

En este sentido, como asegura El Pelotazo, Antonio Cordón solo cobrará del Sevilla lo correspondiente hasta el último día que forme parte de la estructura del club, o lo que es lo mismo, lo que trabaje hasta que finalice oficialmente su etapa en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

De esta manera, el extremeño hace un enorme favor al club que en ningún caso estaba obligado a hacer, lo que se recibió con agradecimiento por parte de los dirigentes actuales y de los futuros una vez que Antonio Cordón comunicó su generosa decisión a la alta cúpula.

México, como posible destino

De manera paralela, Antonio Cordón ya gestiona su futuro más allá de Nervión ante el interés que despierta en el panorama futbolístico mundial, sobre todo en México, que podría ser su próximo destino según ha podido saber ESTADIO Deportivo, si bien tiene más puertas abiertas, entre ellas del Mónaco.