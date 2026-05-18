¿Qué opina la afición del Betis sobre la compra del Sevilla por parte de Sergio Ramos? "Se lo van a gastar en cuatro o cinco años"

ESTADIO Deportivo, en la previa del Betis-Elche, quiso preguntar acerca de la operación de compra por parte de Five Eleven Capital del Sevilla FC con Sergio Ramos como cabeza visible; habiendo muchos béticos que no quisieron mojarse sobre ello

Sevilla, afortunadamente, vive ya en un estado de tranquilidad. La derrota del Sevilla FC frente al Real Madrid, con todos los resultados de la jornada en la mano, se acabó volviendo dulce y esto hizo que tanto béticos como sevillistas ya puedan ver sus objetivos de la temporada cumplidos. En el caso del Betis, este se eleva al cuadrado, ya que el haber conseguido la clasificación a la Champions League 21 años después es algo que ilusiona a la afición bética, que verá como el Estadio de La Cartuja recibirá a los grandes equipos del panorama europeo.

Este camino sin lugar a duda se explica gracias al crecimiento en la entidad en estos años, que contrasta con el equipo rival, que ha llegado a ver como el descenso se convertía en una opción más que real. Finalmente, la entidad nervionense apunta a cambiar de manos y, a falta de notaría, el grupo Five Eleven Capital con Sergio Ramos como cabeza visible serán los que dirijan al Sevilla FC. Una de las noticias de la década en clave sevillista, ya que el club nervionense había sido conocido por estar formado por 'manos sevillistas', algo que finalmente puede cambiar en los próximos días.

En ESTADIO Deportivo, hemos querido preguntar a la afición verdiblanca acerca de la compra del Sevilla FC por parte del camero. La mayoría de ellos no quisieron mojarse sobre el tema, aunque algunos quisieron mostrarse escépticos con el tema, recordando casos recientes como la compra del Valencia CF o del Málaga CF.

Muchos béticos, totalmente indiferentes

Las razones del eterno rival suelen ser temas que poco afectan a los béticos, algo que también quisieron expresar en esta ocasión. "El Sevilla me da igual. Mejor mirar por nosotros y dejar a los otros vecinos que hagan lo que quieran. Les puede pasar como al Málaga o al Valencia... A ver cómo escapan. No quiero muchas cosas buenas para ellos", declaró.

"No soy anti sevillista. Tengo un montón de colegas del Sevilla. (...) Quiero que el Sevilla se quede en Primera porque yo creo en las cosas bonitas que tiene el Betis es el derbi. Que Ramos lo haya comprado... Ya es un poco la pelea de ellos", respondió.

Otros auguran un mal futuro con Sergio Ramos

Uno de los béticos encuestados lo tuvo claro, y es que piensa que no tendrá mucho recorrido. "Se lo van a gastar en cuatro o cinco años. Te lo digo a ti. Se lo gastan. Entre lo que deben y lo que tienen que comprar de futbolistas, se lo gastan en dos ratos", respondió.

Por último, uno de ellos quiso hacer un análisis de todo lo que ha acabado que el Sevilla esté en esta manera. "En el Betis se han hecho las cosas bien los últimos años desde que está Haro. El Sevilla no ha hecho las cosas bien. Se ha clasificado cuatro o cinco años seguidos para el Champions y ha dilapidado doscientos millones de euros. No sé dónde, pero ha dilapidado doscientos millones de euros. (...) Por H o por B, la gestión ha sido nefasta. El Sevilla podía estar en una situación esplendorosa como pueden ser el Villarreal o el Atlético de Madrid y han desaprovechado una oportunidad increíble y al final se ven obligados a vender. ¿Por qué? Porque están en la ruina. Esto supone que ni puede fichar a buenos futbolistas ni los buenos futbolistas quieren venir. Entonces es una obligación", finalizó.