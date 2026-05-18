El milagro de los futuros dueños del Sevilla en Hungría con un ex del Betis al mando

Five Eleven Capital entró el pasado verano en el accionariado del Debreceni, si bien hace algunas semanas formalizó su venta, y colocó como director deportivo a Carlos Jiménez, al que sigue incluyendo en el equipo de trabajo de Marc Boixasa. El resultado de su trabajo ha sido histórico, al lograr la clasificación para la Conference League

La compra del Sevilla FC por parte de Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como rostro más reconocible, aún no es oficial. El acuerdo alcanzando entre las partes la pasada semana aún debe ser refrendado en la notaría, donde el grupo inversor debe demostrar sus garantías de pago y abonar en torno al 50% del precio acordado. Luego será el Consejo de Superior de Deportes el que deba aprobar la operación. Pero en Nervión todos dan por hecho que se producirá el ansiado cambio de manos.

Una vez que el mismo se produzca formalmente deberán ir despejándose las dudas que se ciernen sobre esta nueva era, como el papel de Sergio Ramos y la composición de la nueva dirección deportiva, que deberá decidir, para empezar, si apuesta o no por la continuidad de Luis García Plaza.

En este sentido, se espera que sea Marc Boixasa, quien ya trabajó en el pasado en el club de Nervión, quien lidere la estructura que suplirá a la encabezada hasta ahora por Antonio Cordón, que ya ha dado un paso al lado. Pero en el equipo que Five Eleven Capital presenta a través de su web destaca también la figura de Carlos Jiménez, con el cargo de scouting coordinador.

Los talentos descubiertos por Carlos Jiménez en el Real Betis

Se da la circunstancia de que el malagueño trabajó anteriormente en el Real Betis, siendo pieza importantísima en la detección de talento joven para el club verdiblanco. No en vano, de su mano y de la del equipo que él lideraba llegaron a la cantera heliopolitana jugadores como Assane Diao, Jesús Rodríguez o Raúl García de Haro, que han dejado ingresos millonarios en las racas béticas, así como otros que todavía despuntan en busca del primer equipo, como Rodrigo Marina, el meta Manu González, Morante u Óscar Masqué.

El desembarco en el Debreceni como director deportivo

Tras dejar en 2024 el Real Betis, donde también trabajó Gonzalo Novillo, otro de los scouts de Five Eleven Capital, Carlos Jiménez pasó a formar parte del grupo que controlará el Sevilla FC y esta temporada fue colocado por el mismo en el Debreceni de Hungría, tras su desembarco en verano para formar parte del accionariado. Es cierto que hace algunas semanas, sin embargo, el grupo encabezado por el empresario argentino Martín Ink formalizó la venta de sus acciones en dicho club. Pero eso no impide resaltar el gran trabajo realizado por el ex bético a lo largo de esta campaña.

Fichajes sin dinero para hacer historia en Hungría

Con un presupuesto limitadísimo -apenas 25.000 euros invertidos en fichajes-, cambió la mitad de la plantilla y la rejuveneció con jugadores en su mayoría libres, entre ellos el ex bético Víctor Camarasa. Junto a ello, apostó por un técnico español como Sergio Navarro, ex director de fútbol base del Athletic, para liderar un proyecto en el que ha instaurado una estructura más profesionalizada que ha conseguido convertir al Debreceni en la gran revelación del campeonato.

Tanto es así que ha pasado de pelear por el descenso la pasada campaña, en la que logró la salvación en la última jornada, a codearse con los grandes del país en el presente curso. Incluso ha llegado a estar metido en la lucha por el título, consiguiendo finalmente la clasificación para la Conferece League como cuarto clasificado.

El Zaragoza también ha sondeado a Carlos Jiménez

Tras la salida de Five Eleven Capital del modesto club húngaro está por ver el futuro de Carlos Jiménez, que también trabajó anteriormente en el Málaga y descubrió a jugadores como el hoy madridista Dean Huijsen. Ha sido su primera aventura como director deportivo y los resultados no han podido ser más positivos. Pero en la estructura del citado grupo inversor sigue apareciendo dentro del grupo de trabajo que lidera Marc Boixasa. Meses atrás también sonó para hacerse cargo de la cantera del Real Zaragoza.