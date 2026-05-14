El futuro director de fútbol del Sevilla: "Marc Boixasa llegó cuando no había nada y realizó un buen trabajo"

Marc Boixasa apunta a ser el sustituto de Antonio Cordón con Sergio Ramos y ESTADIO Deportivo ha pedido referencias de su etapa en el Girona tanto a un periodista especializado como al presidente en aquel momento, Ramón Vilaró: "Me hablaban maravillas"

El cada vez más cercano aterrizaje de Five Eleven Capital y Sergio Ramos en el Sevilla tras el principio de acuerdo alcanzado para la compra del club de Eduardo Dato supondrá con casi toda seguridad una profunda remodelación en la estructura del club a nivel deportivo e institucional.

Así, uno de los cambios se producirá en la dirección deportiva con el fin del periplo sevillista de Antonio Cordón como director de fútbol. Todo apunta a que su cargo lo ocupará Marc Boixasa, que ejerce precisamente este mismo cargo en el grupo inversor que ultima la adquisición del paquete accionarial.

Boixasa ha trabajado en dos clubes españoles: Sevilla y Girona

Cabe recordar que Boixasa conoce cómo funciona el Sevilla FC, tanto en cuanto trabajó en su departamento de marketing entre 2008 y 2009, ejerciendo, entre otras, cuestiones administrativas relacionadas con LaLiga y la UEFA. Y lo cierto es que dejó huella en Nervión tal y como apuntaron a ESTADIO días atrás figuras importantes en el club en aquel momento.

Justo después de su experiencia en el Sevilla, recaló en octubre de 2010 en el Girona, donde su propio currículum apunta que puso en marcha un plan de negocio, colaboró con el director deportivo en la estructura del departamento de fútbol y la red de ojeadores, analizó metodologías y prácticas existentes en los departamentos de marketing, comercial y de comunicación, y promovió la aplicación de las mejores prácticas actuales del sector en dichos departamentos.

Voces autorizadas, sobre el trabajo de Boixasa en el Girona

Para profundizar en su trabajo en el único club español que ha trabajado junto al Sevilla, ESTADIO Deportivo ha contactado tanto con un periodista especializado en información de la entidad gironí y que cubrió el trabajo realizado por Boixasa, como con el presidente en ese momento del club catalán, Ramón Vilaró.

No obstante, el ex máximo mandatario, muy nervioso por el partido de esta noche del Girona, fue franco en la charla con ED y reconoció que no recuerda con detalle la labor realizada por Boixasa, porque eran tiempos difíciles y no era el director deportivo, sino que realizaba una tarea más gris.

El expresidente del Girona: "Todo el mundo me hablaba maravillas de él"

"No te puedo dar muchos detalles de su trabajo la verdad, pero es cierto que todo el mundo me hablaba maravillas de él, de lo que hacía. Eran tiempos complicados en el club, pero lo que sí te puede asegurar, porque traté con él, es que es una muy buena persona y comprometido", señaló a ESTADIO Deportivo Vilaró, muy sorprendido por las remontadas del Sevilla y del Levante en esta jornada.

Más exhaustivo en su análisis fue el periodista Jordi Bofill, del Diari Ara, que ya cubría por entonces la actualidad gironí y que detalla las intenciones con las que Boixasa llegó al Girona en un contexto muy negativo, en Segunda división.

"Hizo una buena labor en la sombra, pero se lo llevó el City"

"Llegó cuando aquí no había nada, y trazó un plan de club para buscar el crecimiento y explorar áreas de desarrollo. El Girona estaba en Segunda, con cero recursos, deudas, jugadores sin cobrar, pero hizo un buen trabajo en la sombra más allá de que no durase demasiado en el cargo, porque llegó el City y se lo llevó antes de comprar el Girona y ya hizo carrera allí para el grupo y para el club", señala Bofill, que añadió que no era la cabeza visible.

"Entonces era director deportivo Ricard Carbonell y Boixasa jamás salía en los medios de comunicación, estaba en la sombra", recuerda Bofill sobre Marc Boixasa, cuyo espectro en el Sevilla, como ha ocurrido a lo largo de su carrera, trascendería la mera tarea de confeccionar la plantilla para aportar estrategias de negocio y establecer una estructura más sólida a todos los niveles.