Martín Landaluce - Daniil Medvedev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Landaluce en el Roma Open 2026

Martín Landaluce se ve las caras ante Daniil Medvedev con un puesto en semifinales del Master 1.000 de Roma como premio

Cuando Martín Landaluce perdió a principios de la semana pasada en la última ronda de la fase previa del Roma Open todos pensaban verlo en el arranque de ésta jugando un ATP Challenger, como el que se está disputando en Valencia, y muy pocos esperaban encontrárselo aún en Roma.

La cuestión es que fue repescado como 'lucky loser' por la baja de Vacherot y, desde entonces, no ha dejado de ganar. Ha logrado victorias sonadas, como la de su estreno ante Marin Cilic o, en octavos, frente al serbio Hamad Medjedovic, Pero ahora le toca dar un paso más y enfrentarse en cuartos de final a todo un exnúmero uno como Daniil Medvedev.

El ruso ha sufrido en este torneo, pero está entre los ocho mejores y es el gran favorito para vérselas con Jannik Sinner -si gana- en semifinales. Landaluce, por su parte, no tiene nada que perder, ya que ha cuajado un gran torneo y está mucho más arriba de lo que pensaba. El madrileño llegará a Roland Garros, donde tiene plaza en el cuadro final, con mucha confianza y habiéndose demostrado que, en tierra batida, también es capaz de sacar buenos resultados al máximo nivel.

"En primera ronda lo hice mejor de lo que lo había hecho, y así, viendo mis partidos, poco a poco he ido mejorando y subiendo mucho el nivel. Y creo que con respecto al nivel que tuve en la previa, que ya venía siendo más alto, he dado un salto de calidad", asegura el madrileño, quien señala que afronta el partido ante Medvedev "sin ningún miedo".

¿A qué hora se juega el Martín Landaluce - Daniil Medvedev?

El partido entre Martín Landaluce y Daniil Medvedev correspondiente a los cuartos de final masculinos del Roma Open 2026 tendrá lugar este jueves 14 de mayo. El encuentro se disputa en el tercer turno de la pista central, no antes de las 19:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Martín Landaluce en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales.

La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

El WTA 1.000, por su parte, también puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en este tercer Master 1.000 de tierra batida, con especial atención a los tenistas españoles.