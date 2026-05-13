Svitolina logra la machada en Roma y manda un aviso a Swiatek

La ucraniana y la polaca disputarán una de las semifinales del Roma Open 2026 tras superar a Rybakina y Pegula, respectivamente

La ucraniana Elina Svitolina lograba una gran remontada en un partido eterno ante Elena Rybakina para alcanzar las semifinales de Roma Open 2026, donde se enfrentará a la polaca Iga Swiatek, que la estaba esperando desde mediodía.

En un duelo muy equilibrado, que se resolvió por 2-6, 6-4 y 6-4, la ucraniana logró derrotar a la número dos del mundo, que llega a Roland Garros con las mismas dudas de Sabalenka tras no alcanzar las últimas rondas ni en Madrid ni en Roma.

Roma se le suele dar bien a Svitolina, no en vano ganó ahí en 2017 y 2018, pero aquello queda lejos y parecía poco probable que pudiera estar entre las cuatro mejores. Más aún tras encajar un 6-2 en un primer set muy claro para Rybakina.

Sin embargo, la de Odesa reaccionó y, en un equilibrado segundo, set acabó igualando el partido. Eso le dio alas en el tercero, donde rompió pronto, se escapó y supo aguantar la presión final de Rybakina, que se fue a casa antes de lo que esperaba.

La mejor Swiatek barre a Pegula

Horas llevaba esperando rival una Iga Swiatek que pasó por encima de la estadounidense Jessica Pegula por 6-1 y 6-2. La tenista polaca, tras el virus que le afectó en Madrid, está demostrando Roma el nivel que le llevó a dominar el circuito y a ganar cuatro veces Roland Garros en los últimos años.

En poco más de una hora acabó con una rival que se veía como temible y a la que sólo aventaja en un puesto en el ránking WTA. Aunque se le da muy bien Roma, ya que es un torneo que ha ganado tres veces, sólo es su primera semifinal este año. No se conforma con ello y quiere más. "Estoy feliz por haber jugado tantos partidos. Espero jugar dos partidos más aquí”, avisa la exnúmero uno.

Pegula no logró encontrar su juego ni ofrecer resistencia en uno de los grandes duelos del torneo hasta ahora. “Creo que Jessica intentó jugar un poco diferente en el día de hoy, quizá más parecido a como jugaba hace un par de años, como alguien más común de tierra batida", la justificaba su rival.

Swiatek estaba feliz de que su trabajo con Francis Roig esté empezando a dar sus frutos. "Supongo que todas las cosas que practicamos terminaron haciendo un clic en estos últimos enfrentamientos. Por mi parte, vuelvo a sentir ese daño que puedo provocar cuando le doy mucho efecto a la pelota, cuando imprimo toda esa potencia desde el dedo. Estoy muy contenta con el partido...”, advierte una Swiatek que está 'de vuelta'.

Esta semifinal es su 22ª en torneos WTA 1000, aunque sólo la primera desde su título en Cincinnati 2025. En Roma aspira a alcanzar a Serena Williams como la jugadora con más títulos de esta categoría en tierra batida en toda la historia, con cinco. Está a dos pasos