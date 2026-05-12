Rafa Jódar explica su camino hacia el éxito: "Puedo aprender muchas cosas si soy inteligente, si analizo los partidos y si soy consciente de lo que sucede alrededor"

El jugador madrileño se mete por segunda vez en cuartos de final de un Masters 1000 tras imponerse a Learner Tien por 6-1 y 6-4 en lo que ha sido una brillante actuación

Rafa Jódar, celebrando un punto durante su partido de octavos en el Masters de Roma.IMAGO

El tenista español Rafa Jódar no puede estar más satisfecho. Su adaptación y rendimiento en el Masters 1000 de Roma está siendo espectacular; tanto es así que se ha colado en cuartos de final tras derrotar a Learner Tien por 6-1 y 6-4. Obviamente está encantado con lo conseguido.

"Creo que me he adaptado muy bien, sabido gestionar muy bien las emociones y los partidos. Hoy era un partido muy complicado, Learner Tien es un jugador que hace las cosas muy bien", comenta en zona mixta tras su victoria.

A sus 19 años Jódar está prácticamente empezando. Es un talento descomunal y ya sabe lo que es ganar un torneo ATP, lo cual hizo en Marrakech. Sin embargo, mantiene los pies en el suelo, teniendo claro que seguir teniendo éxito depende de mantenerse consciente de estar en pleno aprendizaje.

"Para mí este año todo es nuevo. Todos los torneos, los jugadores... me estoy acostumbrando. Pero creo que voy a tomar este año como un año de aprendizaje, porque creo que puedo aprender muchas cosas si soy inteligente, si analizo los partidos y si soy consciente de lo que sucede alrededor en los torneos", explica.

Rafa Jódar, satisfecho con su rendimiento general

Como decíamos, si algo está caracterizando a este momento inicial de la carrera de Jódar son sus buenos resultados, así como una irregularidad casi impropia de su edad. Así explica su ascenso en la ATP.

"Sólo trato de aprender de estos encuentros. Creo que estoy haciendo dos torneos bastante buenos, tanto el anterior (Madrid) como este. Pero si no afrontas el siguiente partido con la mentalidad adecuada, de nada sirve haber ganado muchos partidos en los torneos anteriores", recalca.

El importante apoyo de la familia

Siendo en estos momento el número 34 del mundo, Jódar tiene claro que el apoyo de sus seres queridos, destacando su padre, quien le ha acompañado a Roma, es esencial.

"La verdad que es un una alegría tremenda. Muy agradecido por todas las personas que me apoyan desde que yo era muy pequeño y que confiaron también en mí. Y nada, disfrutando mucho del proceso y con la gente cercana a mí", subraya.

El próximo rival de Rafa Jódar

Ahora a Rafa Jódar le toca esperar para conocer a su próximo contrincante, el cual saldrá el partido que enfrentará al italiano Luciano Darderi con el alemán Alexander Zverev, reciente finalista en Madrid. "Sea quién sea será contra un rival muy duro, pero mi objetivo seguirá siendo disfrutar en la pista porque no todos los días se juega unos cuartos de final en un Masters 1000", sentencia.

Sin duda el español es una de las grandes revelaciones del torneo y una de las jóvenes sensaciones del tenis actual debido a su meteórico ascenso: en dos años ha pasado de ocupar el puesto 1.771 del mundo al 34.