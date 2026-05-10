Rafa Jódar asombra en el Masters de Roma con una remontada de locura

El jugador español gana cinco juegos consecutivos para silenciar al público italiano y mandar para casa a Matteo Arnaldi, quien contaba con todo el apoyo del público local

Rafael Jódar venció este domingo al italiano Matteo Arnaldi (6-1, 4-6 y 6-3) en la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma y selló su clasificación para los octavos de final, donde se enfrentará al estadounidense Learner Tien, tras un partido frenético en el que sufrió, pero tiró de épica para lograr una victoria trabajada y para la que tuvo que ganar cinco juegos consecutivos para cerrar el choque.

La realidad es que el madrileño tuvo dificultades en su segundo partido sobre la tierra batida romana. Si bien mostró un gran nivel en el primer set, donde fue claramente superior, bajó su rendimiento en el segundo, que cayó del lado del italiano, y disputó una tercera manga en la que tuvo que trabajar y remontar para certificar el triunfo.

El momento más crítico para el español llegó cuando se vio 3-1 abajo en la tercer set. Fue ahí cuando Jódar hizo clic y empezó a enlazar grandes golpes hasta el punto de ganar cinco juegos seguidos para dejar boquiabiertos a todos los presentes y al propio Arnaldi, quienes soñaban con el jugador local en octavos.

El recorrido de Rafa Jódar en el Masters de Roma

Jódar, de 19 años, número 34 del ranking, afrontó el duelo después de haber superado en su debut al portugués Nuno Borges y de confirmar su condición de cabeza de serie en la capital italiana. Enfrente tenía a Arnaldi, que venía de eliminar al australiano Álex de Miñaur en segunda ronda y al español Jaume Munar en primera. Acabado el partido, así explicaba lo vivido sobre el parqué.

"Obviamente estoy muy contento con la victoria. Jugué muy bien el primer set, pero sabía que iba a haber dificultades. Él ha subido el nivel en el segundo set y ya en el tercero he buscado mi tenis y creo que he estado muy fuerte mentalmente hoy", subraya.

Los españoles que juegan el lunes 11 de mayo

¿Podrá seguir la fiesta española en la capital de Italia? Todo dependerá de lo que ocurra el lunes 11 de mayo, jornada en la que Pablo Llamas Ruiz se las verá con Daniil Medvedev, Alejandro Davidovich con Andrey Rublev y Martín Landaluce con Mattia Bellucci. Sí, todos tienen rivales de altura, pero no por ello dejarán de apurar todas sus posibilidades para pasar a una ronda de octavos de final en la que como decíamos ya está Rafa Jódar.