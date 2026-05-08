El Master 1.000 de Roma recupera a Martín Landaluce y lo mete directamente en segunda ronda

El tenista madrileño ha sido repescado por la baja de Vacherot y se enfrentará este sábado al croata Marin Cilic en el foro Itálico

La Armada española tendrá, finalmente, a cinco representantes en la segunda ronda del Master 1.000 de Roma después de que la inesperada baja del monegasco Valentin Vacherot haya repescado, directamente sin pasar por la primera criba, al madrileño Martín Landaluce.

El tenista capitalino había sido uno de los primeros cabezas de serie en la fase de clasificación. Sin embargo, cayó en el último turno de la ronda previa, en tres sets, ante el italiano Andrea Pellegrino. Landaluce era uno de los dos tenistas con mejor ránking que habían perdido en esa última ronda, por lo que, en caso de que hubiera alguna baja tenía muchas posibilidades de ser repescado.

La fortuna ha hecho que lo sea con el torneo en juego y después de que haya acabado la primera ronda. Y que, además, sustituya a uno de los cabezas de serie, lo que hace que entre directamente en segunda ronda, donde se enfrentará este sábado al veterano tenista croata Marin Cilic.

El Miami Open 2026, su mejor actuación

Landaluce llegó a la temporada de tierra batida después de alcanzar los cuartos de final en el Miami Open procedente de la fase previa. Sin embargo, en tierra no ha tenido fortuna en sus apariciones y perdió en Madrid a las primeras de cambio, aparte de caer también en la fase de clasificación de Roma.

Marin Cilic, por su parte, llega de ganar en dos sets (7-5 y 6-4) al norteamericano Marcos Giron, pero no pasó de segunda ronda ni en Montecarlo ni en Madrid. Y en Múnich se quedó en el partido inicial. El que gane, por tanto, habrá logrado su mejor resultado en lo que llevamos de temporada de tierra batida.

Landaluce amplía a cinco el número de españoles

La presencia de Martín Landaluce en segunda ronda se une a la de los otros cuatro representantes españoles que aún siguen en competición, empezando por el también madrileño y compañero de club, Rafa Jódar, que se enfrenta hoy al portugués Nuno Borges, y siguiendo por el malagueño Alejandro Davidovich, el castellonense Roberto Bautista y el jerezano Pablo Llamas que jugarán mañana en esta misma ronda del Roma Open 2026.

Landaluce, actual 94 del ránking mundial y que había entrado en el Top-10 tras su participación en Madrid, ya se había asegurado 16 puntos por perder en segunda ronda de la fase previa, pero sumaría 45 más, se pondría con 677 y entre los 90 mejores del mundo en caso de vencer a Marin Cilic.