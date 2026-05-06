Rafa Jódar - Nuno Borges: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Jódar en el Roma Open 2026

Rafa Jódar debuta en el Roma open 2026 en segunda ronda ante el tenista portugués Nuno Borges

Rafa Jódar tendrá un complicado debut en el Roma Open 2026, quinto Master 1.000 de la temporada, y se cruzará con el portugués Nuno Borges, que viene de ganar muy sobrado en primera ronda (6-3 y 6-0) al neerlandés Jesper de Jong.

Se esperaba que pudiera repetirse el duelo entre Jódar y De Jong que ya se vio en Madrid, dado que el neerlandés ya tenía un recorrido en Roma, al proceder de la fase previa, pero finalmente fue el portugués el que dominó claramente y se hizo con una victoria en las que se ha desgastado poco.

Actual número 52 del ránking ATP, Borges no está logrando cuajar una buena temporada en tierra batida. Sólo en el Conde de Godó llegó a cuartos de final, pero tanto en Montecarlo como en Madrid perdió en primera ronda y la semana pasada, en el ATP Challenger de CAgliari, cedió en segunda ronda ante el italiano Matteo Arnaldi.

Rafa Jódar, por su parte, llega de cuajar un gran torneo de Madrid, donde jugó los cuartos de final ante Sinner y venció a De Miñaur, y también de llegar a semifinales en el Conde de Godó y de ganar el ATP250 de Marrakech.

Borges es diez años mayor que Jódar, pero tienen en común algo: haber triunfado a su paso por la NCAA antes de dar el salto al circuito ATP. El portugués lo hizo a una edad mayor al español, que tras un año en la Universidad de Virginia, decidió centrarse únicamente en el tenis profesional.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Nuno Borges?

El partido entre Rafa Jódar y Nuno Borges correspondiente a la segunda ronda masculina del Roma Open 2026 tendrá lugar este viernes 8 de mayo. El encuentro aún no tiene horario, ya que no ha salido aún el orden de juego de esa jornada, en la que empieza a disputarse la segunda ronda del torneo que se está celebrando en el Foro Itálico.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en el Roma Open 2026

Movistar tiene los derechos en España del ATP Tour y es la plataforma que retransmite el mejor torneo italiano a través de sus canales.

La opción alternativa para poder verlo, en este caso de forma online, es a través de la plataforma Tennis TV.

El WTA 1.000, por su parte, también puede verse por Tennis Channel, en la plataforma Orange TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos información detallada de todo lo que ocurra en este tercer Master 1.000 de tierra batida, con especial atención a los tenistas españoles.