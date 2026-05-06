Álvaro Carreras admite el altercado con Rüdiger: "Se trata de un asunto puntual"

El lateral del Real Madrid se defiende, a través de un comunicado, de las críticas que recibe por su temporada y confirma el encontronazo con Rüdiger

El vestuario del Real Madrid está roto y los enfrentamientos entre jugadores se multiplican en las últimas jornadas. El más llamativo ha sido el encontronazo entre Álvaro Carreras y Rüdiger. Según diversas fuentes, el alemán abofeteó al lateral zurdo en una discusión, hecho que ha confirmado el propio Carreras en un comunicado. "Se trata de un asunto puntual", destacó el lateral zurdo.

El comunicado emitido en redes sociales por Álvaro Carreras comienza defendiéndose de la multitud de críticas que recibe en las redes sociales. "En los últimos días, han surgido ciertas insinuaciones y comentarios sobre mi persona que no se corresponden con la realidad. Mi compromiso con este club y con los entrenadores que he tenido ha sido íntegro desde el primer día, y así lo va a seguir siendo", comienza diciendo. "Desde que volví, siempre he trabajado con la máxima profesionalidad, respeto y dedicación. He luchado muy duro para cumplir mi sueño de volver a casa", subraya.

El encontronazo de Carreras con Rüdiger: "Ya está zanjado"

Entrando en materia pesada, Carreras confirmó que tuvo un encontronazo con Rüdiger. Las fuentes cercanas al equipo desvelan que, en una discusión del alemán con el español, el central le dio un guantazo al lateral. Esta agresión no ha pasado a mayores y el propio Carreras le resta importancia. "Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena. ¡Hala Madrid!", concluyó.

Álvaro Carreras toca fondo en el Real Madrid

El lateral está viviendo una etapa muy confusa y complicada en el Real Madrid. Al combinado madrileño no le están saliendo las cosas tal y como lo había planeado. Carreras es uno de los focos de las críticas. Su nivel no ha estado a la altura a pesar de haber sido uno de los fichajes más ilusionantes de la temporada. El Real Madrid llegó a pagar 50 millones de euros al Benfica por el traspaso del lateral español, que ha ido perdiendo protagonismo a medida que avanzaba la temporada.

El defensor ha tocado fondo en el Real Madrid. Actualmente, para Arbeloa, Carreras es el tercer lateral de la plantilla, por detrás de Mendy y Fran García. El francés se hizo recientemente con el puesto. Su lesión, lo apartan de la competencia, siendo Fran García el siguiente en la lista de Arbeloa para ocupar el puesto en los últimos 4 partidos de LaLiga.