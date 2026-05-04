Arbeloa no controla el mal del Real Madrid desde el banquillo

El entrenador del Real Madrid, en gran medida, sale airoso de la debacle del conjunto madrileño que pone el foco en las lesiones, algo que se escapa al control de Arbeloa

El Real Madrid esquivó la primera bala para alargar la lucha por el campeonato liguero. El cuadro de Arbeloa logró vencer por 0-2 al Espanyol y aplazó la fiesta blaugrana. La temporada del conjunto madridista es para olvidar. Xabi Alonso comenzó el curso en el banquillo del Santiago Bernabéu. Destituido, Arbeloa se hizo cargo del equipo, que no mejoró en nada a lo planteado por el donostiarra. Aún así, el actual técnico del Real Madrid, en gran medida, sale airoso debido a que Arbeloa no controla el mal del banquillo del Real Madrid, las lesiones.

El combinado blanco suma, esta temporada, 60 lesiones. La cifra es abrumadora y refleja un grave problema en la enfermería del Real Madrid. Entre este curso y el pasado, la cifra asciende hasta 119, siendo Mendy el último en caer. Arbeloa poco puede hacer ante esta situación. La mala fortuna o la preparación física de los jugadores juega en contra del Real Madrid en estas dos últimas campañas en las que, casualmente, coinciden con dos cursos consecutivos sin títulos.

Y es que el Real Madrid ha perdido, durante la temporada, a jugadores de la talla de Militao, Jude Bellingham, Mbappé, Courtois y una larga lista de futbolistas que han pasado por la enfermería blanca. Pocos jugadores han escapado a las lesiones en este curso que se cierra de forma muy poco satisfactoria y con un Arbeloa señalado por su gestión.

Arbeloa despeja balones con la lesión de Mbappé

El entrenador del Real Madrid, en la última rueda de prensa, se puso más serio en torno a las lesiones, especialmente a la de Mbappé. El francés, con la baja bajo el brazo, se fue de vacaciones a Italia, algo que no ha gustado especialmente al madridismo. El técnico apuntó que la "supervisión" de los futbolistas en proceso de recuperación "está a cargo de los servicios médicos del Real Madrid". Son ellos, según aclaró el entrenador, los que "controlan cuando deben ir a Valdebebas y cuando no". "El jugador en su tiempo libre hace lo que considera oportuno y ahí no puedo entrar", comentó Arbeloa que despeja balones fuera.

Arbeloa confesó que está satisfecho cuando los futbolistas responden a los "valores del Real Madrid". "No hemos creado el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino que acaban con la camiseta llena de sudor y de barro", añadió. El preparador destacó la importancia de respetar la filosofía de la entidad blanca: "Cuando entienden qué es lo que ha hecho grande al club, se junta el talento y el esfuerzo y eso hace que seamos el mejor equipo del mundo. No existe ni existirá un jugador más grande que el Real Madrid".