Espanyol 0-2 Real Madrid: Vinicius 'obliga' al Barcelona a ganar LaLiga en el Clásico

Vinicius, que tuvo sus más y sus menos con El Hilali en el primer tiempo, abrió el marcador en el segundo tiempo. Fue en el 54 tras una gran pared con Gonzalo. El brasileño repitió con una gran asistencia de tacón de Bellingham en el 66. Los de Flick no serán campeones matemáticamente en la 34

Espanyol y Real Madrid se vieron las caras este domingo en el último encuentro del día en la 34 de LaLiga EA Sports. El duelo medía a dos equipos con dos objetivos muy diferentes. Los pericos necesitaban ganar para sumar el primer triunfo de 2026 y de paso alejarse de un descenso que al comienzo del choque tenían a cinco puntos.

Los merengues por su lado tenían en su mano decidir el título de Liga. Los de Arbeloa tenían que ganar para evitar el alirón liguero de los culés a pocos kilómetros de Cornellá. En caso contrario, el Real Madrid se vería 'obligado' a hacerle el pasillo al Barcelona el próximo fin de semana en el Clásico que medirá a ambos conjuntos en la jornada 35.

Vinicius da lo mejor y lo peor con El Hilali

Vinicius tuvo este domingo, al menos hasta la primera media hora de partido, una batalla personal con el perico El Hilali. Desde el primer minuto vivieron su particular encuentro y no tardó mucho el árbitro en mediar. En el 23, el jugador del Real Madrid vio la amarilla por usar las manos contra El Hilali. Dos minutos después el jugador perico vio la roja directa.

Cornellá se encendió y tras la llamada de la sala VOR y la posterior revisión, la entrada por detrás quedó en una amarilla. A partir de ahí parece que ambos jugadores se dedicaron más a no dejar a su equipo con 10 jugadores. Antes de toda esta película entre Vinicius y El Hilali, el jugador del Real Madrid mandó un disparo al palo de Dimitrovic que a punto estuvo de suponer el primer gol para los merengues.

Cabrera pone a trabajar a Lunin al filo del descanso

El encuentro pasó por diferentes fases en la primera parte. En primer lugar el Real Madrid dominó ante un Espanyol algo nervioso pero sin profundidad en las acciones de los de Arbeloa. En el tramo final de este primer acto, el choque se fue más al ida y vuelta. En la última acción del primer tiempo, un córner sacado por los pericos era rematado por Cabrera y hacía trabajar a un Lunin que no había tenido demasiado estrés en los primeros 45 minutos.

Vinicius saca su mejor versión para abrir el marcador

El segundo tiempo arrancó con un Espanyol con personalidad aunque sin demasiadas ideas para hacerle daño al Real Madrid. Los de Arbeloa parecía que estaban aún con la mente en el vestuario y eso lo notó a la perfección técnico madridista. Arbeloa saco del campo a Brahim y Thiago por Gonzalo y Mastantuono. Poco tardó el primero en dejar su huella en el partido.

En una gran galopada de Fede Valverde escorado ligeramente a la izquierda, se la dio a Vinicius que tras superar a un rival se metió hacia dentro, se la puso a Gonzalo que de primeras se la devolvió. El brasileño realizó un gran amague con el cuerpo para superar a otro defensor y superar a Dimitrovic con un disparo cruzado que sirvió para abrir la lata en el 54. Gonzalo entró y sin restarle méritos a Vinicius, asistió en el primero de los blancos.

Taconazo de Bellingham para el segundo de Vinicius

El Real Madrid no renunció ni mucho menos el balón tras el 0-1. En el 66, un taconazo de Bellingham en el borde del área se la dejó perfecta para que Vinicius, colocando el cuerpo para no mandarla arriba, le pegase con el empeine e hiciese el segundo pasada la hora de partido.

Con el Espanyol tratando de maquillar el resultado y acercarse al Real Madrid fue muriendo poco a poco el encuentro. Vinicius siguió buscando el tercero hasta que Arbeloa lo sustituyó a poco del final pero antes asistió a Mastantuono y Gonzalo en dos acciones que pudieron terminar en gol.

LaLiga mientras tanto tendrá que esperar mínimo una semana más para conocer su campeón. Este podría ser la próxima semana en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid en caso de triunfo culé.