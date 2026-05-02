Manolo González: "Es el día ideal para que venga el Real Madrid, vamos a salir a morir"

El técnico del Espanyol analizó, en rueda de prensa, el choque ante el conjunto de Arbeloa en el RCDE Stadium, en el que apuntó las ganas de dar un golpe sobre la mesa y conseguir la primera victoria de 2026

El Espanyol cuenta las horas para recibir al Real Madrid en el RCDE Stadium. Los de Manolo González vienen de empatar en casa ante el Levante el pasado lunes, un resultado con el que prologan la mala racha del equipo perico en 2026, dónde no han conseguido la victoria aún.

Por ello, Manolo González resaltó las ganas de la plantilla de conseguir el triunfo ante un equipo que no atraviesa una buena dinámica, con LaLiga prácticamente sentenciada para el Barcelona.

Manolo González enciende al vestuario: "Toca salir a morir haciendo un partido inteligente"

De esta manera, Manolo González comentó cómo se encuentra la plantilla: "El vestuario está con ganas de ganar y hacer un buen partido. De competir al máximo como está haciendo aunque los resultados no acompañen. Sabemos que el partido será largo y rival exigente, pero quizás es el día ideal para que venga el Real Madrid".

Sobre la mala racha del Espanyol, Manolo González apuntó que "llevas una vuelta en la que hemos merecido más pero la realidad es la que es. No hay que mirar atrás, sino adelante. Mañana toca salir a morir haciendo un partido muy inteligente. Sabiendo cuándo presionar, cuándo no y, sobre todo, no dejarles correr porque son letales"-

Manolo González desafía al Real Madrid: "Lo hicimos el año pasado"

Además, Manolo González, que valoró el empate ante el Levante del pasado lunes, habló del Real Madrid que espera mañana: "He jugado partidos en los que los puntos no tenían trascendencia y una vez empieza el partido todo el mundo quiere ganar. No va a venir el Madrid a pasearse y menos con el escudo que llevan en la camiseta. Será un partido duro, pero somos capaces de ganarles. Lo hicimos el año pasado. Hay que estar muy metidos los 90 minutos".

Por otro lado, Manolo González comentó el papel de la afición: "La afición va a estar con el equipo. Hasta el minuto 90 el Levante apenas nos llegó a portería. Es verdad que la segunda parte no generamos peligro como otros días, pero el equipo a nivel de trabajo hizo todo lo que pudo. Entiendo el cabreo de la afición, pero mañana estoy seguro de que empujarán al equipo como siempre".

Manolo González defiende su trabajo: "Este vestuario está unido, si no te quieren, no pintas nada"

Manolo González quiso hablar de la figura de Arbeloa, que ha hablado esta mañana en rueda de prensa: "Es complicado cuando coges un equipo a media temporada. Cuando no has empezado con el equipo no es fácil, aunque sean jugadores muy buenos. Además son equipos con historia, que te exigen dar lo mejor. Cuando las cosas no van bien estás más expuesto que en otros lados".

Manolo González fue contundente a la hora de hablar del apoyo de la plantilla: "Desde el primer día que llegué siempre he tenido esa sensación. Incluso Braithwaite me mandó un audio el otro día. En el momento en que los jugadores no te quieren no pintas nada aquí. El vestuario está unido y fuerte, pero cuando cuesta ganar es difícil de llevar. Lo que no te mata te hace más fuerte".

Manolo González señala el camino: portería a cero, pausa arriba y entrega total

En este sentido, Manolo González explicó el plan contra el Real Madrid, que ha recibido la noticia de la lesión de Carvajal: "Vamos a competir al máximo, sabiendo que la portería a cero es importante y que tenemos que generar ocasiones de gol. Hemos conseguido recuperar un poco la solidez defensiva desde el día del Betis. Tenemos que intentar tener pausa en los últimos metros".

El entrenador del Espanyol recordó el encuentro del pasado lunes ante el Levante: "El estado físico no es. Os podría enseñar que el equipo fue el que más corrió de la jornada pasada. Trabajamos, pero en el momento en que perdimos la estructura ofensiva es donde perdimos el juego y el llegar mejor al área. A partir de ahí en la segunda nos costó generar".

Por último, Manolo González habló de la situación del Espanyol con respecto a sus rivales: "Es la realidad. Nosotros por desgracia lo vemos con el vaso medio vacío por la segunda vuelta. Si los puntos hubiesen llegado equilibrados en el tiempo se vería de otra manera. El tema es la dinámica. Pero están para cambiarlas. Hay que salir a morir y a dejarse todo en el campo".