El Celta de Vigo pelea con Osasuna y Espanyol por el fichaje de uno de los delanteros de moda en LaLiga Hypermotion

Álex Calatrava, que con el Castellón ya ha sumado 13 goles y siete asistencias en Segunda división, está sobre la mesa de Marco Garcés según ha apuntado Ángel García de Cazurreando. También estarían detrás Espanyol y Osasuna

El Celta de Vigo, que aún no ha determinado donde estará la próxima temporada si en dos o tres competiciones si finalmente logra meterse en competición europea a través de LaLiga, ya se mueve de cara a la 2026/27. El Celta de Vigo, según ha apuntado Ángel García de Cazurreando, sería uno de los equipos de Primera división que está detrás de uno de los delanteros de moda de LaLiga Hypermotion.

El nombre del delantero que sigue el Celta de Vigo es Álex Calatrava, perteneciente al Castellón y que en su segunda temporada en LaLiga Hypermotion con los orelluts está demostrando un gran nivel a las órdenes de Pablo Hernández. Álex Calatrava suma 13 goles y siete asistencias en lo que va de temporada con el Castellón y el pasado fin de semana demostró su capacidad goleadora marcando tres dianas ante el Málaga.

El Celta de Vigo busca el gol en el Castellón de Pablo Hernández

Álex Calatrava tiene contrato con el Castellón hasta junio de 2029 y además de los goles marcados ante el Málaga, el delantero que formó parte de la cantera del Atlético de Madrid hace dos temporadas, firmó dos nuevas dianas en las jornadas anteriores ante Burgos y Mirandés. Álex Calatrava está convirtiéndose en este tramo final de temporada en un jugador determinante para el Castellón. Los de Pablo Hernández son cuartos tras 37 jornadas de 42 en LaLiga Hypermotion y son serios candidatos para disputar el play off de ascenso o incluso el ascenso directo.

El precio del fichaje de Álex Calatrava

Según ha informado Ángel García, el precio del fichaje de Álex Calatrava, es decir, su cláusula de rescisión, variaría en función de la categoría en la que esté el Castellón la próxima temporada. Así si los orellus no consiguen finalmente ascender a LaLiga EA Sports, su cláusula de rescisión sería de 5 millones de euros. En caso de acenso a Primera, el valor de la cláusula de rescisión de Álex Calatrava pasaría a ser el doble (10 millones).

El Celta de Vigo no es el único interesado en Álex Calatrava

Los goles de Álex Calatrava en el Castellón están despertando más interés en LaLiga EA Sports además del propio Celta de Vigo. Según apuntó el periodista citado anteriormente, tanto Osasuna con Alessio Lisci como entrenador y Espanyol con Manolo González al frente, estarían siguiendo los pasos del atacante de 25 años que es una de las grandes joyas de LaLiga Hypermotion. En lo que respecta al gol esta temporada en el Celta de Vigo, los de Giráldez tienen a Borja Iglesias como su máximo artífice seguido de Swedberg.

El Celta de Vigo ya intentó el pasado verano llegar a un acuerdo con el Castellón por hacerse con los servicios de Álex Calatrava pero las altas pretensiones económicas de los orelluts hizo imposible el trato. Álex Calatrava terminó renovando hasta 2029 y gracias a la gran campaña que está realizando, ha aumentado su valor y sus seguidores en Primera división.