Del Nido Carrasco responde a la exigencia de los Biris para el Sevilla - Real Sociedad

El máximo dirigente ha tomado una decisión en función de diversas razones tras un duro comunicado en el que exigen a la directiva que no acuda al estadio en la final del próximo lunes

La afición del Sevilla aparcará el próximo lunes su monumental enfado y decepción por la pésima temporada del Sevilla para arropar al equipo en el fundamental partido contra la Real Sociedad.

De este modo, el sevillismo se ha movilizado y se espera un estadio prácticamente lleno con el ambiente de las grandes noches aunque el objetivo sea muy diferente al de antaño.

Lo único que ha pedido de la afición a cambio, por medio de la peña Biris Norte, ha sido que no acuda al estadio la directiva para no dividir y generar crispación en un día donde todas las miradas deben estar centradas en el césped.

Duro comunicado de Biris con una exigencia al Consejo de Administración

"Ahora nos dirigimos a vosotros, responsables directos de la deriva del Sevilla Fútbol Club: a todos los miembros del consejo de administración del Sevilla, y especialmente a su presidente. Habéis llevado a la entidad a una situación límite, insostenible, impropia de su historia y de su gente", apunta el comunicado, que incluye la citada exigencia.

"Os exigimos que no asistáis al encuentro frente a la Real Sociedad. No formáis parte de la solución, sois el problema. Y vuestra presencia solo contamina, divide y perjudica a un equipo que necesita, más que nunca, unidad real. Dejadnos a nosotros, apartaos. Permitid que el sevillismo intente salvar lo que vosotros habéis puesto en riesgo", concluye la petición de Biris.

Exigencia que no será tenida en cuenta por el máximo mandatario blanquirrojo, que, como apunta Muchodeporte, acudirá al estadio y ocupará su asiento en el paco de autoridades del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El presidente rechaza plegarse ante los Biris

El presidente no considera conveniente plegarse ante una exigencia secundada por la afición en general, pero lanzada por Biris Norte al estimar que puede provocar una reacción contraria por parte de la Policía y de la Subdelegación del Gobierno. Si hubiera sido puesta en marcha por otro colectivo dentro del club, quizás habría habido alguna pequeña opción de que se lo hubiera planteado, pero no ha sido, y salvo giro, la decisión está tomada asumiendo las consecuencias.

También estará presente el vicepresidente José Castro, a día de hoy un poco apartado de los focos, pero igualmente señalado por los Biris dentro de su comunicado, como el resto del Consejo de Administración. Tampoco faltará a la cita Jordi Marín, un fijo que, además, está pidiendo apoyo por redes para crear una atmósfera que ayude al equipo a ganar. El resto es una incógnita, porque no siempre van a los partidos en casa y quizás en esta ocasión con más razón.

Lo cierto es que José María del Nido Carrasco considera su deber como presidente estar en su lugar en una noche tan importante, arriesgándose a ser el centro de las miradas y de la ira de los aficionados en el caso de que tuerza el partido y el Sevilla no logre la victoria.