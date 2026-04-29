Basta de palabrería en el Sevilla para responder como profesionales y conseguir el perdón

La afición esta cansada de discursos vacíos y de disculpas que no arreglan los errores y exige hechos a través de la concentración y la actitud propias de un profesional de elite

En el área chica solo cuentan las intenciones cristalizadas en hechos, la responsabilidad que se traduce en resultados y no la que se sustenta sobre una palabrería que nunca se convierte en una realidad tangible.

Y en Nervión se ha alcanzado el máximo nivel de hartazgo con las promesas incumplidas, con los golpes en el pecho que se desvanecen sobre el césped, con disculpas sin una redención verdadera para repetirse la historia una y otra vez.

Han sido demasiadas las veces que los futbolistas o el entrenador han asumido el 'mea culpa', en las que han prometido devolver a la afición la ilusión que se escapaba jornada a jornada para tornar en sufrimiento.

Discursos vacíos que ya no impactan en la afición

Discursos vacíos, a veces, incluso histriónicos, como el de Maupay tras la derrota contra Osasuna, o el de Gabriel Suazo, que hablaba de dejarse la vida por "esta institución", que ya resbalan por la superficie deslizante del escudo desplegado por la afición después del efecto estéril de tanta palabrería.

Porque a la hora de la verdad, tras repetir la misma cantinela tras cada partido, no ha habido enmienda, se han cometido los mismos errores y se han percibido las mismas sensaciones de un equipo sin alma, con miedo a quemarse con el balón y piernas temblonas.

El sevillismo no quiere más perdones, ni proclamas sensacionalistas, ni cartas abiertas... El Sevilla quiere hechos, profesionales que actúen como tales, acordes a sus sueldos extraordinarios para defender la dignidad de un escudo que hasta ahora se ha arrastrado hasta el confín de la indignación.

El sevillismo exige máxima actitud para compensar la aptitud

El sevillismo exige un máximo compromiso sin negociar ni un ápice de esfuerzo, y una actitud que compense la limitación en la aptitud, que, al menos, permita exprimir la capacidad de cada uno a nivel individual y colectivo para evitar los esperpentos de numerosos partidos en los que se han multiplicado fallos infantiles impropios de la elite.

El sevillismo pide un tono de concentración que ha faltado hasta el momento, el que marca la diferencia entre perder y ganar, el que maquilla los defectos y puede convertir a un equipo pleno de carencias en un equipo que exprime sus virtudes.

Que sea una gran noche dentro de las peores noches

Competir con las máximas garantías, que la fuerza empleada en discursos y mensajes públicos se vacíe sobre el terreno de juego este lunes contra la Real Sociedad para otorgar sentido al aliento asegurado de una afición que dejará a un lado su frustración para que la gran noche de las peores noches sea una noche que establezca el punto de partida para la resurrección.

Porque a día de hoy, a la espera de noticias sobre la venta, la resurrección solo puede llegar desde la comunión entre la grada y el césped ante la incapacidad evidenciada por la planta noble. Desde la convicción y con las palabras convertidas en acción de una vez por todas.