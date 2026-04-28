Los puntos exactos que necesita el Sevilla para salvarse, según el big data

Con quince puntos por disputarse, el superordenador marca la frontera a partir de la cual la permanencia es factible para el Sevilla y cuándo está garantizada

La derrota contra Osasuna, como ya recogió ESTADIO, provocó que el superordenador de las 100.000 simulaciones disparara de manera alarmante las opciones del Sevilla de perder la categoría, hasta el punto de situarlo como el tercer candidato al descenso con un 76% de posibilidades.

Un cálculo que apenas cambió con el empate entre el Espanyol y el Levante, pues los nervionenses se quedaron en un 75,6%, con una distancia preocupante con el resto de equipo implicados a pesar de que solo lo separa un punto de la salvación. No en vano, al Alavés, cuarto con más opciones, solo le otorga un 17,26% de bajar, mientras que del resto solo el Mallorca pasa del 10% con un 11,31%.

El big data calcula a partir de qué puntos es posible la salvación

Con estos números sobre la mesa, esta supercomputadora ha determinado también los puntos que necesita sumar el Sevilla para lograr el objetivo, asignando porcentajes a los diversos puntajes posibles de los 15 que restan por disputarse.

En este sentido, el big data empieza a considerar factible la permanencia a partir de los seis puntos, pues con menos las posibilidades son residuales. Así, con uno y dos puntos, ni siquiera arranca el casillero, mientras que con tres puntos solo tendría un 0,55% de opciones de quedarse a Primera, y con cuatro se eleva a un 5,32%.

El listón sube, pero aún de forma insuficiente, con cinco unidades, con un porcentaje del 21,43%, que ya no convierte en una utopía la salvación, pero sí en tremendamente complicado con un tercio del total de los puntos.

El optimismo crece considerablemente con siete puntos

Cambia el panorama con seis puntos, fruto de dos victorias o un triunfo y tres empates, pues en ese caso sus probabilidades de supervivencia se quedan a la mitad, con un 52,86%.

No obstante, el salto más importante se produce si a las dos victorias se le añade un empate para alcanzar los siete puntos, tanto en cuanto en ese escenario las opciones se disparan hasta el 83,53%. Por ende, ya estaría cerca de garantizar el quiebro al desastre, lo que, según el superordenador, sí tendría prácticamente asegurado con ocho y nueve puntos, con un 97,36% y un 99,84%, respectivamente.

Permanencia garantizada a partir de 10 puntos

A partir de ahí, de 10 a 15 puntos, el Sevilla contaría con el cien por cien de garantías de no bajar a segunda división, si bien se antoja extremadamente complicado que los nervionenses alcancen esas cotas teniendo en cuenta que solo ha sumado tres unidades en los últimos seis partidos ligueros.

Estas cuentas realizadas por el superordenador le brindan un protagonismo absoluto al Ramón Sánchez-Pizjuán, donde habrá nueve puntos en juego contra Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid y se decidirá el destino del Sevilla la próxima campaña.