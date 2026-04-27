Azpilicueta, la mejor noticia posible en el doloroso regreso al trabajo del Sevilla

El Sevilla empezó hoy a preparar el partido contra la Real Sociedad y lo hizo con la presencia de César Azpilicueta como alivio para García Plaza

En la rueda de prensa previa al choque contra Osasuna, García Plaza destacó la importancia de recuperar cuanto antes a César Azpilicueta después de que se haya perdido los cuatro partidos con él en el banco debido a su calvario con las lesiones como sevillista.

“A Azpilicueta le echamos mucho de menos, no solo por lo buen futbolista que es. Aunque también los jóvenes están bien, la experiencia en estos momentos es un grado. Esos tienen que ayudar a los demás”, señaló el madrileño, que precisa su veteranía para momentos como los sufridos contra Osasuna en la recta final, donde nadie supo ejercer de líder.

Azpilicueta se entrena como uno más en el regreso al trabajo

Por ello, Plaza ha recibido una magnífica noticia en el entrenamiento de esta mañana en la ciudad deportiva nervionense, el primero para preparar el choque del próximo lunes contra la Real Sociedad, clave en el devenir blanquirrojo.

Así, Azpilicueta respondió al llamamiento del preparador sevillista y se sumó al grupo en la sesión de este lunes, en la que trabajó al mismo ritmo que sus compañeros, como señal de que ya ha dejado atrás sus molestias.

Disponible contra la Real Sociedad

Por tanto, si no se produce ninguna involución en el resto de entrenamientos hasta el choque -mañana hay descanso-, el defensa navarro estará disponible para la visita del conjunto donostiarra, con el alivio que supone para García Plaza y para la defensa sevillista, necesitada de temple y experiencia.

Por ende, el único lesionado a día de hoy es Marcao, a la espera del estado físico de Gabriel Suazo después de abandonar El Sadar con el brazo en cabestrillo, si bien García Plaza pierde con total seguridad a Sow, al ver la quinta amarilla contra Osasuna.

Más de un mes en el dique seco

César Azpilicueta se ha pasado el mes de abril en blanco, pues no pisa el terreno de juego desde el pasado 21 de marzo, cuando se lesionó en el choque contra el Valencia, el último de Almeyda en el banco de Eduardo Dato.

Sus problemas en el muslo le han mantenido fuera a lo largo de un mes y el equipo lo ha acusado, con un balance tres derrotas y un empate con un total de siete goles encajados en cuatro encuentros.

En total, Azpilicueta se ha perdido un total de 13 partidos en lo que va de curso debido a un carrusel de lesiones que le ha impedido tener continuidad y cumplir el número de partidos necesarios para activar su renovación automática por una temporada más.