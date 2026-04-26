El Barcelona cumple su parte del 'trueque' y devuelve el favor al Betis

El viernes, el empate del equipo verdiblanco ante el Real Madrid puso en bandeja el alirón liguero del Barça, que a su vez reforzó la quinta plaza que ostenta el Real Betis con su triunfo sabatino en Getafe

El Real Betis salió reforzado de dos semanas agotadoras en las que no tuvo ni un solo respiro desde la decepción de la eliminación en la UEFA Europa League del 16 de abril a manos del Sporting de Braga (1-1 y 2-4) hasta el choque de este pasado viernes ante el Real Madrid (1-1), después de una jornada intersemanal en LaLiga EA Sports que deparó el martes un balsámico triunfo frente al Girona FC (2-3). Ahora sí, tras reaccionar con este parcial de cuatro puntos de seis, Manuel Pellegrini concedió tres días de descanso a sus futbolistas para que pudiesen disfrutar del epílogo de la Feria de Abril de Sevilla o emprender alguna escapada de desconexión.

El Barça agradece la ayuda del Betis frenando al Getafe de Bordalás

El punto sumado ante el Real Madrid, con el gol de Héctor Bellerín en el tiempo añadido, sirvió para hacerle un favor al FC Barcelona de cara a poder sentenciar el título de campeón liguero. Agradecido por ello, el equipo azulgrana correspondió la ayuda de los verdiblancos devolviendo el gesto con su victoria ante el Getafe CF, al que venció por 0-2 en el Coliseum durante la sobremesa del sábado.

Los tantos marcados por Fermín López y Marcus Rashforfd evitaron que los pupilos del ultracompetitivo José Bordalás pudiese recortar distancias con la quinta plaza. En la noche de este domingo, el Real Betis confía en que el Villarreal CF también les eche una mano imponiéndose en La Cerámica al RC Celta de Vigo en el penúltimo choque de la jornada 32, que se cierra el lunes con un RCD Espanyol - Levante UD.

Así está la pelea por la quinta plaza en LaLiga EA Sports: el Real Betis amasa un 81,7 por ciento de probabilidades

De este modo, olvidada desde hace mucho tiempo una cuarta plaza en la que el Atlético de Madrid (4º, 60 puntos) volvió a marcharse hasta los 10 puntos de ventaja a falta de 15 por disputar, el Real Betis (5º, 50 puntos) ha amanecido este domingo con un 81,7 por ciento de probabilidades de acabar LaLiga en esa quinta posición y esperar que España conserve la plaza extra para la Champions League que está peleando con Alemania.

Según el Opta Predictor, el Getafe CF (6º, 44) se queda con un 3,7 por ciento de meterse en el 'Top 5'; superado, a la espera de sus resultados en este domingo, por el 8% del RC Celta (6º, 44) y el 4,8% de la Real Sociedad (8º, 42). El Athletic Club (9º, 41) conservaba un 1% que luego se reducirá con su derrota en el Metropolitano -no computada aún en el gráfico adjuntado bajo estas líneas-.

La jornada 34 empareja la lucha por Europa con la pelea por eludir el descenso

La plantilla del Betis volverá al trabajo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ya con esta jornada acabada y en la mañana del próximo martes (10:30 horas) comenzará a preparar el choque de la jornada 34 -la fecha 33 se jugó entre semana, antes que la 32- que le enfrentará al Real Oviedo el domingo 3 de mayo, de nuevo en el Estadio de La Cartuja.

En cuanto a sus rivales directos, el Getafe CF recibirá al Rayo Vallecano en un duelo regional en el feudo azulón y el RC Celta hará lo propio en Balaídos con el Elche CF, ambas citas encuadradas en ese mismo 3-M; mientras que la Real Sociedad visitará al Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la noche del lunes día 4, cerrando así la jornada 34. Triple cita en la que los aspirantes europeos hacen de jueces de la ardiente batalla por evitar el descenso.