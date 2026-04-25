Getafe 0-2 Barcelona: Fermín y Rashford no dan tregua y acarician el título de LaLiga

El conjunto de Hansi Flick se llevó el triunfo de El Coliseum gracias a los tantos del andaluz y del extremo inglés, que pone al equipo azulgrana a 11 puntos por delante del Real Madrid en la clasificación de LaLiga EA Sports. Los de Bordalás no tiraron entre los tres palos en los 90 minutos

Getafe y Barcelona se han visto los caras en el día de hoy en El Coliseum, en el encuentro correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Para ello, Bordalás introdujo novedades en su once inicial, dando entrada a jugadores como Boselli o Davinchi, en la parcela defensiva, o Birmancevic, para el centro del campo. Luis Vázquez fue uno de los habitulares titulares que se quedaron en el banquillo.

Por otro lado, Hansi Flick apostó por Roony Bardghji en sustitución de un Lamine Yamal que cayó lesionado ante el Celta de Vigo. Además, el técnico del Barcelona eligió a Gavi para acompañar a Dani Olmo, Pedri y Fermín en la sala de máquinas. De esta manera, Robert Lewandowski se colocó como referencia en ataque.

Fermín derriba la portería de David Soria

El Barcelona dominó en los primeros cuarenta y cinco primeros minutos, firmando una posesión del 78%, a diferencia de los 22 de un Getafe que apenas se acercó al área de Joan García. Los de Flick, en cambio, llegaron a la portería de David Soria en distintas ocasiones, como en un remate de cabeza de Lewandowski o un disparo con pierna izquierda de Roony Bardghji.

Sin embargo, el primer tiempo tuvo hasta 13 faltas, que provocaron las tarjetas amarillas de Gavi y Koundé, que no podrá disputar el próximo encuentro del Barcelona en LaLiga, ante Osasuna. Hernández Maeso, colegiado del partido en El Coliseum, no consideró sancionar a los jugadores de un Getafe que no pudo incomodar al equipo azulgrana.

En cambio, el Barcelona, que viene de perder a Lamine Yamal, se iba a terminar yendo a vestuarios con ventaja en el marcador. Pedri aprovechó un espacio en la defensa del Getafe para filtrar un gran pase hacia Fermín, que se quedó delante de la portería de David Soria y no perdonó, haciendo el primero en El Coliseum.

Reacción inmediata de Bordalás al golpe de la primera parte

Bordalás, que lamentó la lesión de Lamine en rueda de prensa, introdujo dos cambios antes de comenzar la segunda parte, dando entrada a Kiko Femenía y Luis Vázquez por Boselli y Birmancevic. Además, los primeros compases empezaron con un Koundé que necesitó la atención de las asistencias médicas, como en el final de la primera parte con Gerard Martín. Ambos futbolistas pudieron continuar en el terreno de juego.

El dominio siguió siendo total en el Barcelona, que tuvo llegadas al área del Getafe pero no supo terminar la jugada. Hansi Flick dio entrada a Frenkie de Jong para aumentar los registros con la posesión de balón, junto con un Pedri que se fue haciendo grande conforme iban pasando los minutos.

Rashford cierra la victoria azulgrana en El Coliseum

De esta manera, Marcus Rashford, que entró al terreno de juego en el minuto 60, fue de los más activos del Barcelona, poniendo en problemas a Davinchi. Su impacto en el partido se vio reflejado en el 75', cuando aprovechó una contra, tras un saque de esquina para el Getafe, para quedarse solo ante David Soria, batirlo y firmar el segundo del encuentro en El Coliseum.

En este sentido, el Getafe no dejó de intentarlo hasta el final del partido, pero fue el Barcelona el que se terminó llevando la victoria. Los de Hansi Flick se ponen con 85 puntos, líderes de LaLiga EA Sports, y distancian al Real Madrid a 11, que empató en el día de ayer ante el Real Betis. Por su parte, el equipo de Bordalás se mantiene en la sexta plaza con 44 puntos, a la espera de lo que haga mañana el Celta de Vigo.

Los próximos partidos de Getafe y Barcelona

Tras el encuentro contra el Barcelona, el Getafe comenzará a preparar la visita del Rayo Vallecano a El Coliseum, volviendo a jugar los de Bordalás ante su afición. El choque ante los de Iñigo Pérez tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 16:15 horas. Además, la siguiente salida del equipo azulón será al Carlos Tartiere, dónde se verán las caras con un Oviedo que sigue en la última posición de la clasificación de LaLiga EA Sports.

Por otro lado, el Barcelona pondrá el foco en el encuentro contra Osasuna en El Sadar. Hansi Flick podrá recuperar para la visita a los de Alessio Lisci a Eric García, que estaba sancionado para el partido de hoy ante el Getafe. Tras ello, el conjunto azulgrana volverá a jugar en el Spotify Camp Nou para recibir al Real Madrid, en un 'Clásico' que se disputará el domingo 10 de mayo a las 21:00 horas.

Ficha técnica

0.- Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené (Abqar, min. 76), Duarte, Boselli (Kiko Femenía, min. 46), Davinchi (Sancris, min. 76); Mario Martín, Milla, Arambarri (Kamara, min. 81); Birmancevic (Luis Vázquez, min. 46) y Satriano.

2.- Barcelona: Joan García; Koundé (Araujo, min. 60), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi (De Jong, min. 60), Pedri (Casadó, min. 88), Bardghji (Rashford, min. 60), Fermín (Balde, min. 82); Dani Olmo y Lewandowski.

Goles: 0-1, min. 45: Fermín; 0-2, min. 75: Rashford.

Árbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Koundé (min. 20), Gavi (min. 39) por parte del Barcelona y a Djené (min. 63) por parte del Getafe.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo segunda jornada de la Liga EA Sports disputado en el Coliseum ante cerca de 11.000 espectadores.