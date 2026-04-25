Patricio Moreno, segundo entrenador del Getafe: "Este equipo no va a parar de competir y no va a bajar los brazos"

El segundo entrenador del Getafe fue el que compareció en rueda de prensa para analizar el tropiezo frente al Barcelona, ya que Bordalás se encontraba afónico, como apuntaron ante los medios de comunicación, que sufría una "disfonía severa"

El Getafe cayó derrotado en la visita del Barcelona a El Coliseum. El conjunto de Bordalás no pudo apenas ni incomodar a Joan García, ya que no tiraron a puerta en todo el partido. Sin embargo, los azulones se mantienen en la sexta plaza de LaLiga EA Sports, a la espera de lo que haga el Celta de Vigo mañana contra el Villarreal.

De esta manera, Patricio Moreno, segundo entrenador del Getafe, atendió a los medios de comunicación, en rueda de prensa, dónde valoró el tropiezo de lo suyos en El Coliseum. Bordalás se encontraba afónico y no pudo hablar tras la derrota frente al Barcelona.

Patricio Moreno explica la ausencia de Bordalás en rueda de prensa

Patricio Moreno ha explicado el motivo de la ausencia de Bordalás en rueda de prensa: "Pido disculpas en nombre del míster, que se encuentra totalmente afónico. Hemos tratado de esperar un poquito para ver si podía, pero no ha podido ser".

Tras ello, el segundo entrenador del Getafe explicó sus sensaciones tras la derrota ante el Barcelona: "Creo que estábamos tratando de llegar al descanso con el partido controlado para tratar de ajustar algunos aspectos, pero ese gol que nos encontramos ahí, al filo del descanso, en una pérdida y una transición, ante estos equipos, en los que cualquier detalle te penaliza mucho, pues nos ha hecho bastante daño".

Patricio Moreno ha añadido que "el equipo ha salido a por el partido, ha salido a tratar de contener al Barcelona, de jugar el máximo tiempo posible en su campo, de llegar de diferentes formas, pero, creo que hemos tenido una ocasión clara con Martín y, justo a la jugada siguiente prácticamente, pues en otra transición el Barcelona está haciendo el segundo y, a partir de ahí, ya sí que hemos encontrado más dificultades".

Patricio Moreno, sobre las rotaciones en el once titular del Getafe

Por otro lado, Patricio Moreno comentó las rotaciones que hizo el Getafe, dando entrada a jugadores con menos minutos: "Davinchi ya lleva bastantes semanas entrenando al mismo ritmo que sus compañeros y hay que recordar que venimos de hacer un esfuerzo muy importante hace pocos días en Anoeta, ante la Real Sociedad". Los de Bordalás se llevaron un importante triunfo contra los de Pellegrino Matarazzo.

Además, Patricio Moreno apuntó otro nombre propio que fue titular: "Birmancevic es un jugador que ataca bien espacios. Sabemos que el Barcelona es un equipo que plantea una línea defensiva muy adelantada y, para tratar de aprovechar, es cierto que no hemos sabido o podido encontrar esas situaciones. También el equipo venía de hacer un esfuerzo y había que darle cierta frescura a algunos jugadores".

Patricio Moreno da valor a la situación del Getafe en LaLiga

Patricio Moreno no dudó en recordar el momento del Getafe en LaLiga: "Creo que hay que poner en valor la situación privilegiada en la que nos encontramos ahora mismo a nivel de clasificación, en el momento en el que hemos llegado a este final de temporada, más aún teniendo en cuenta los equipos que hay por debajo en la clasificación y las dificultades que están teniendo para salvar la categoría. Creo que es una temporada histórica".

En este sentido, Patricio Moreno avisó de "las dificultades que hemos pasado desde el inicio de la pretemporada y creo que hay que valorarlo mucho y ponerlo en valor. Al llegar al vestuario, la verdad que el vestuario estaba fastidiado por no haber conseguido la victoria y eso es una señal evidente de que este equipo no va a parar de competir, que no va a bajar los brazos y, desde mañana mismo ya pensando en el siguiente partido".

Patricio Moreno apunta el motivo de la suplencia de Luis Vázquez

El segundo entrenador del Getafe volvió a hablar de las rotaciones en su equipo y concretamente por la suplencia de Luis Vázquez para verse las caras con los de Hansi Flick, que hizo balance del partido en rueda de prensa. Patricio Moreno, por ello, destacó que "veníamos de hacer un esfuerzo importante hace pocos días, queríamos darle algo de frescura".

Patricio Moreno se reafirmó explicando que "queríamos que Birmancevic nos pudiera dar esa manera de atacar espacio si conseguíamos salir de zona, y poco más. Estamos contentos con Lucho. Desde que llegó nos ha dado mucho, está dando un buen rendimiento y estamos convencidos de que de aquí a final de temporada seguirá siendo así".