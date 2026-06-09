Marruecos toma una decisión definitiva con Abde tras confirmarse su lesión: se queda en el Mundial

Las pruebas médicas a las que ha sido sometido el extremo en Estados Unidos han confirmado que sufre un esguince del ligamento lateral interno en su rodilla derecha, pero seguirá concentrado a la espera de su evolución

De momento, Ez Abde se queda con la selección de Marruecos en el Mundial. Desde el Real Betis permanecen muy atentos al estado físico de su jugador, que cayó lesionado en el amistoso disputado ante Noruega el pasado domingo, aunque obviamente son los servicios médicos de la selección norteafricana los que van marcando las pautas. Así, en las últimas horas se le ha sometido a los exámenes médicos complementarios que estaban previstos, una vez que la hinchazón de la rodilla ha remitido. Y aunque la resonancia magnética ha confirmado el diagnóstico de las pruebas iniciales, se ha tomado la decisión de que siga en la concentración que tiene lugar en la ciudad estadunidense de Nueva Jersey.

El extremo, como ya se presagiaba, sufre un esguince del ligamento lateral interno en su rodilla derecha. Pero no es tan grave como se podía temer, siendo de grado medio. Por ello, los técnicos del combinado marroquí, con Mohamed Ouahbi al frente, seguirán muy de cerca su evolución en estos próximos días, existiendo la esperanza de poder contar con el de Beni Melal, una de los baluartes del equipo, a lo largo del torneo que arrancará este próximo jueves con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Optimismo en Marruecos: no se le descarta para la fase de grupos

Marruecos, por su parte, entrará en acción el domingo (a las 00.00 horas) ante Brasil, cita para la que el jugador verdiblanco está completamente descartado. Pero ya en las últimas horas, la prensa que sigue la actualidad de los 'Leones' del Atlas en Norteamérica insistía en que la intención es que pueda llegar a tiempo para participar en la fase de grupos. Con ese objetivo, los médicos hacen todo lo posible para recuperar a su estrella, que había llegado al Mundial en un excelente estado de forma.

Así, las fechas subrayadas en rojo son las del sábado 20 de junio, cuando tendrá lugar el segundo encuentro frente a Escocia, y el jueves 25, día en el que la semifinalista del pasado Mundial cerrará la primera fase ante la debutante Haití. Hay muchas esperanzas, no obstante, en volver a llegar lejos y por ello, en el peor de los casos, se cuenta con que Abde pueda estar ya sin problemas en los cruces eliminatorios, pues se estima que podría estar de baja entre dos y cuatro semanas.

El plazo de Marruecos para elegir a un posible sustituto

En cualquier caso, cabe recordar que las selecciones pueden sustituir a un jugador lesionado en sus listas hasta las 23:59 horas del día anterior a su debut; es decir, hasta el próximo sábado en el caso de Marruecos. Por ello, ya se hacen quinielas sobre su posible relevo, apuntando el joven extremo Othmane Maamma, del Watford, y el veterano Sofiane Boufal, actual jugador del Le Havre. Ambos estaban en la preconvocatoria previa al corte final, pero la idea sigue siendo poder contar con el jugador bético, que por ahora no hará las maletas.

Las alarmas saltaron este pasado domingo, cuando al filo del descanso del amistoso ante Noruega, en una acción fortuita a la salida de un córner, el ex central bético Chadi Riad forcejeó con Alexander Sorloth y acabó cayendo y golpeando la rodilla derecha de su compañero, la cual estaba apoyada. Enseguida, el extremo se tiró al césped con evidentes gestos de dolor, abandonando el terreno de juego con una visible cojera que hacía temer lo peor.

El gran momento de Abde

Antes de caer lesionado, el ex del Barça había firmado su quinta asistencia en 37 partidos como internacional tras una gran cabalgada por banda que le permitió servir el tanto en el segundo palo a Brahim Díaz, confirmado así su excepcional momento. No en vano, viene de lograr los mejores números de su carrera con la elástica de las trece barras (15 dianas y 13 pases de gol en 43 choques), por lo que el escaparate del Mundial podía disparar más si cabe su cotización, tras alcanzar los 40 millones de valor de mercado en la última actualización de la web especializada Transfermarkt.