Los planes de Marruecos con Ez Abde en el Mundial: 48 horas de reflexión

Desde la concentración en Nueva Jersey se llama a la calma con la lesión del extremo en el último amistoso contra Noruega: se le realizarán nuevas pruebas en cuanto remita la inflamación en la rodilla derecha para determinar el grado del esguince que sufre y decidir entonces si se va o se queda

La presencia de Ez Abde en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México no está aún descartada del todo. Pese a que las primeras exploraciones determinaron que sufre un esguince del ligamento lateral interno, los servicios médicos de la selección de Marruecos tienen previsto repetir el examen y ampliarlo a una resonancia magnética en cuanto remita la inflamación para precisar el grado de la dolencia. Porque, de tratarse únicamente del menor de los escenarios, podría estar a punto en unas dos semanas y ser baja únicamente ante Brasil y Escocia, pero llegaría probablemente al tercer partido ante Haití y a unas hipotéticas eliminatorias.

También puede tratarse de una contingencia de grados 2 o 3, lo que supondría un mínimo de 3-4 semanas para su recuperación total, con lo que la desconvocatoria del de Beni Melal sería un hecho. Todavía hay margen, ya que la FRMF tiene hasta las 23:59 horas del próximo sábado 13 de junio, un día antes de su estreno, para sustituir al atacante del Real Betis por otro componente de la prelista de 55 que envió en su momento a la Fifa. Con la connivencia del interesado y el seleccionador, Mohamed Ouahbi, esperarán 48 horas y decidirán el próximo miércoles, con todos los datos sobre la mesa.

Sorloth, enemigo público número 1 en Marruecos

La combatividad de Alexander Sorloth ha dejado a Marruecos con dos serias dudas para los primeros partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y Japón. Más bien para el segundo, porque todos dan por hecho que no llegarán ni por asomo al debut de los 'Leones del Atlas' ante Brasil, fijado para las 00:00 hora española del próximo domingo 14 de junio. El ariete del Atlético de Madrid derribó al lateral zurdo Nourrait Mazraoui al filo de la media hora, lastimándose éste un hombro en la caída y produciéndose una subluxación que le tendrá aproximadamente 10 días en el dique seco.

Seguidamente, ya al filo del descanso, forcejeó a la salida de un córner con el central Chadi Riad, haciéndole rodar por el césped e impactar sobre la pierna apoyada del deseado Ez Abde, teniendo el bético que retirarse con evidentes gestos de dolor y preocupación. Además, el carrilero Anass Salah-Eddine y el central Nayef Aguerd ni siquiera se vistieron y, aunque evolucionan favorablemente de sendas dolencias musculares, tampoco tienen ni mucho menos asegurada su presencia frente al combinado que adiestra Carlo Ancelotti. Con ellos, eso sí, Mohamed Ouahbi tiene claro que no recurrirá a ningún reemplazo, lo que aún debe discernir en el caso del de Beni Melal.