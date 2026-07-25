La Roma, con Dovbyk en el escaparate, pregunta y se resigna por Ez Abde

Los 'giallorossi' insisten en vender al delantero ucraniano en esta ventana, incluso aunque no lleguen a cubrir la amortización pendiente, mientras que mantienen en su punto de mira a un extremo marroquí que, como saben todos sus pretendientes, sólo saldrá por su cláusula (60 millones)

Este verano está siendo intenso en lo que a los contactos se refiere entre Real Betis y AS Roma. Sin avances importantes por ninguno de los jugadores sobre la mesa, se vinculó a los verdiblancos con los laterales izquierdos Angeliño Esmoris y Anass Salah-Eddine antes del fichaje de Fran García, aunque el gallego siempre pareció más partidario de volver al Deportivo de La Coruña y el marroquí fue un ofrecimiento que no prosperó, pese a que trascendió algo de más enjundia. El que sí gusta mucho es Artem Dovbyk, ariete ucraniano de 29 años y 1,89 que los 'giallorossi' se quieren quitar de encima como sea, aunque en principio no en forma de cesión.

Según pudo contrastar ESTADIO Deportivo, pese a que no había entendimiento ni una negociación como tal, esta vía ha dejado de ser el no rotundo de otras ventanas, esperando en los despachos de la Ciudad Deportiva Luis del Sol que su posible fichaje se ponga en precio, mientras no dejan de atender a otras alternativas interesantes para la punta de lanza, como Kévin Denkey. En estas mismas páginas se informaba esta semana de que desde el entorno del togolés se es consciente de la preparación por parte de los heliopolitanos de una inminente oferta para convencer al FC Cincinnati, que pagó 15,3 millones de euros al cambio por él hace año y medio.

Abde, un extremo que encanta en el Olímpico de la capital transalpina

Relacionado con varios clubes italianos como el Nápoles, la Juventus, el Como o la Roma en anteriores ventanas de transferencia, Ez Abde apostó siempre por seguir en el Real Betis, que tampoco tuvo interés de venderlo, pese a que también apretaban por el extremo desde Arabia Saudí y la Premier League. El resultado: el marroquí firmó en la 25/26 la mejor temporada de su carrera, con 15 goles y 13 asistencias en 43 partidos. A sus 24 años, se ha erigido en una pieza muy codiciada del mercado, pero ni el '10' forzará para salir (menos aún si se pierde la Champions League) ni los heliopolitanos lo soltarán por menos de los 60 millones que marca su cláusula de rescisión.

Y es que el 16% de ese montante (algo más de 10 millones) sería para el FC Barcelona, que se quedó inicialmente la mitad de su pase pero que fue perdiendo porcentaje tras acceder la entidad verdiblanca a que se marchase antes de tiempor Vitor Roque al Palmeiras. Esta casa ha sabido que la Roma ha vuelto a preguntar, aprovechando las conversaciones con el Real Betis por otros futbolistas, por el de Beni Melal, aunque se ha resignado a que su precio sea tan elevado. A día de hoy no está previsto que los transalpinos utilicen la carta de Artem Dovbyk para abaratar la operación ni lo que respondería su interlocutor con esa hipotética propuesta.

Dovbyk, una 'patata caliente' para los romanos

Según informa 'Il Messagero', la Roma está decidida a vender como sea este verano a Artem Dovbyk, incluso aunque no pueda cubrir la amortización pendiente de su fichaje, ligeramente superior a los 20 millones de euros (unos 21,25 aproximadamente). Ofrecido a diestro y siniestro por sus agentes y por otros intermediarios autorizados, solamente en Arabia Saudí llegarían al listón fijado en el Olímpico de la capital italiana, aunque el ucraniano tiene entre pocas y ningunas ganas de jugar allí. Tampoco le seduce demasiado ir al Ajax, por mucho que entrene allí su ex técnico en el Girona FC, Míchel Sánchez. Pese a su salario de 3,5 millones netos, el Real Betis está muy atento a su futuro.