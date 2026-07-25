Un exótico delantero a escena que no cuadra en el Betis

Desde Turquía vinculan al surcoreano Hyeon-gyu Oh, del Besiktas, e incluso aluden a una importante oferta verdiblanca desmentida desde La Cartuja

El Real Betis no se quiere precipitar con el fichaje del delantero que competirá con Cucho Hernández. Se trata de un paso determinante que debe elevar el nivel del ataque verdiblanco para su proyecto de Champions, tras las salidas de Bakambu y Chimy Ávila. Por ello, Manu Fajardo pide paciencia, aunque como ha informado ESTADIO Deportivo prepara una oferta por Kévin Denkey.

"Estamos analizando diferentes opciones. Siempre tratamos de complementar la plantilla que tenemos. Tenemos claro, como Manuel Pellegrini, el perfil de delantero que queremos, y ahora, a aprovechar nuestro momento. Sabemos cuáles son nuestras primeras opciones, pero el mercado, con el Mundial, está muy inflado, más si cabe en esa posición, por lo que, insisto, no hay que precipitarse, pero tenemos muy clara la hoja de ruta", señaló el director deportivo bético este pasado viernes, durante la presentación de los tres fichajes realizados hasta la fecha.

La lista de Manu Fajardo

Así, el atacante togolés del FC Cincinnati es de los que más gusta dentro de la 'short list' que se maneja, donde también ocupa un lugar destacado Artem Dovbyk. El problema con el ucraniano es que la Roma, de momento, insiste en exigir un traspaso por no menos de 20 millones de euros, lo que se escapa del presupuesto reservado para el '9' en La Cartuja.

Al mismo tiempo, tras valorar también opciones como las de Franculino Djú, Fábio Silva o Gonzalo, por el que se preguntó al Real Madrid, a las oficinas del club heliopolitano siguen llegado ofrecimientos como el del argentino Taty Castellanos, que desea abandonar el West Ham tras su descenso. Y desde Turquía apuntan en las últimas horas una opción tan exótica como poco probable.

Apunta a una presunta propuesta de 15 millones por Hyeon-gyu Oh

Es el medio Fotospor el que saca a la palestra el nombre del ariete surcoreano Hyeon-gyu Oh, con contrato hasta 2029 con un Besiktas que lo adquirió en el pasado mercado invernal tras abonar 14 millones de euros al Genk belga. Una importante apuesta que de momento se ha traducido en 8 goles y 4 asistencias en sus primeros 17 partidos con el conjunto otomano, incluido el del pasado jueves en la fase de clasificación para la Europa League ante el Midtjylland danés.

Pero dicho medio no solo habla de un interés del Real Betis, sino que alude además a la existencia de una oferta de 15 millones, algo que habrían desmentido desde la entidad verdiblanca. Esa cantidad, no obstante, es la que la web especializada Transfermarkt le otorga como valor de mercado a sus 25 años, después de que diese el salto a Europa en enero de 2023.

Los números de Hyeon-gyu Oh

Tras jugar en su país para el Suwon Samsung Bluewings, donde se formó, y el Sangju Sangmu, en el que militó un curso cedido, Hyeon-gyu Oh también pasó por Escocia, firmando 12 tantos en 47 partidos con el Celtic de Glasgow en una campaña y medio. De ahí puso rumbo a Bélgica, a cambio de 2,7 millones, y con el Genk elevó sus cifras a 22 dianas y 6 asistencias en 73 choques, también en un curso y medio.

Sus números, por tanto, no son malos (también ha hecho 7 goles en 30 partidos con la selección de Corea del Sur). Pero cuesta creer que vaya a ser el delantero elegido por Manu Fajardo, que quiere afinar lo máximo posible para acertar el tiro. Bien podría tratarse igualmente de otro ofrecimiento de los muchos que llegan a su mesa, pero se antoja complicado que pase de ahí.