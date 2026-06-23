La cifra millonaria que el Betis ha reservado para fichar al delantero de Champions

ESTADIO Deportivo ha podido averiguar la cantidad multimillonaria a la que está dispuesta a llegar el club verdiblanco para reforzar con vehemencia el ataque para su ilusionante regreso a Champions

Desde hace un tiempo se conoce que la mayor inversión económica en esta ventana estival se destinará al fichaje del delantero para apuntalar el proyecto de Champions League. Sin embargo, hasta ahora no había trascendido hasta dónde está dispuesto a llegar el Betis en el plano financiero para potenciar el ataque más allá de que el desembolso resultará similar al realizado por Cucho Hernández, que rondó los 13 millones.

Así las cosas, ESTADIO Deportivo ha podido conocer la cantidad exacta que pretende desembolsar el club verdiblanco por un punta contrastado que garantice goles en campaña venidera.

El dinero que reserva el Betis para reforzar la vanguardia

De ese modo, como ha constatado esta redacción, la dirección deportiva transmite por vía interna a agentes e intermediarios que ha reservado 15 millones para coronar el nuevo Betis con un delantero de relumbrón que genere ilusión, si bien, lógicamente, el montante se ajustará a la operación bajo la premisa de que esta cifra marca el margen de acción verdiblanca en el mercado de arietes.

En este sentido, Manu Fajardo está rechazando numerosos ofrecimientos de delantero por lo alto que se ha situado el listón de cara a esta ventana, lo que se refleja en la cotización de los objetivos que han trascendido hasta ahora y han tomado fuerza más allá de que obviamente habrá tapados que todavía no han salido a la luz.

De momento, se conoce el vivo interés por Kévin Denkey, adelantado días atrás por ESTADIO Deportivo, Franculino Djú y Artem Dovbyk, el delantero con más nombre y que, como reveló esta redacción, ya no es un "no rotundo" en el seno de la entidad verdiblanca, aunque las cifras a día de hoy -pide la Roma unos 20 millones- no cuadran y solo sería posible si el transcurso del mercado rebaja las pretensiones italianas.

Denkey, el que más cuadra a día de hoy en los parámetros económicos del Betis

A día de hoy, el delantero que más encaja en el parámetro económico que ha establecido el Betis para reforzar la vanguardia es Kevin Denkey, tanto en cuanto su valor de mercado asciende a 12 millones de euros y su club, el Cincinnatti de la MLS, exige precisamente alrededor de 15 kilos por su traspaso.

Fuentes muy próximas al ariete togolés, que hasta el parón en el campeonato estadounidense por el Mundial suma 13 goles en 17 partidos, confirmó a este periódico que el Betis ha retomado los contactos después de haber tanteado esta vía en enero, topándose por aquel entonces con la negativa del Cincinnatti y las dudas del jugador de salir en ese momento.

Postura que ha cambiado radicalmente de cara a este mercado, hasta el punto de que su círculo próximo afirma que el Betis es "una gran opción".

El precio de Franculino Djú, por encima en este momento del tope bético

Más lejos del margen acción bética se encuentra a día de hoy Franculino Djú ante la intención del Midtjylland de lograr un traspaso récord de 25 millones, si bien desde Turquía aseguran que el club danés le habría pedido al Galatasaray alrededor de 20 millones. Cifra que, en cualquier caso, está por encima sensiblemente de los 15 millones que ha fijado el club para invertir en la piedra angular del nuevo Betis.