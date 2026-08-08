Otros dos clubes sí llegan a lo que el Betis no puede e Ivanovic tiene la última palabra

La Lazio ya habría llegado a un acuerdo con el Benfica por el delantero croata, que también tiene sobre la mesa una propuesta del Lens. Al jugador le seducía la posibilidad de vestir de verdiblanco, pero en La Cartuja no alcanzan las pretensiones del club portugués

El Real Betis tiene como gran prioridad en este mercado de fichajes la contratación de un delantero de garantías que compita con Cucho Hernández, siendo varios los nombres que maneja para ello Manu Fajardo, que no se ha olvidado de Kévin Denkey o Fábio Silva. Pero el director deportivo verdiblanco también ha tenido que borrar ya de su lista otras opciones que gustaban, como el ucraniano Artem Dovbyk, que firmó por el Bolonia, o el ex canterano madridista Gonzalo, fichado a base de talonario por el Fulham. A ellos, además, podría sumarse en las próximas horas Franjo Ivanovic, otro por el que se han movido sin éxito desde La Cartuja.

Ivanovic rechazó al Hull City por el Betis

La pasada semana salía a la luz el interés heliopolitano en el atacante croata de 22 años, al que el Benfica busca una salida pese a firmarlo el pasado verano procedente del Union Saint-Gilloise belga. Pero las limitaciones económicas que imperan en estos momentos en el club verdiblanco solo permitieron realizar un tanteo para conocer la posibilidad de que pudiera aterrizar cedido con opción de compra. Y es que, como viene informando ESTADIO Deportivo, esa es la única fórmula posible ahora mismo para hacerse con un punta de ese caché, siempre que no se produzca alguna venta importante antes del final del mercado.

Lazio y Lens sí aceptan una obligación de compra

Pese a ello, Ivanovic prefería la opción de recalar en el Real Betis a la del Hull City, recién ascendido a la Premier League. Pero tras haber sido sondeado también por el Galatasaray turco, en las últimas horas han ganando fuerza otras dos vías. Especialmente, la de la Lazio, que ya tendría un acuerdo con el Benfica, según informa el periodista Gianluca Di Marzio.

Falta, sin embargo, que el delantero formado en el Augsburgo dé el 'si' al conjunto italiano, pues de manera paralela también se mantiene en la pelea el Lille francés. Ambos equipos sí están dispuestos a aceptas las condiciones exigidas por el Benfica, a las que no podía responder el club bético. Las mismas pasan por una cesión con opción de compra obligatoria que no solo le permita recuperar la inversión realizada hace un año, que se elevó hasta los 22,8 millones de euros, sino generar una pequeña plusvalía.

Un fichaje de 25 millones de euros

Cabe recordar que el valor de mercado de Ivanovic es de 15 millones de euros según la web especializada Transfermarkt, que casualmente coincide con el presupuesto reservado en La Cartuja para apuntalar su vanguardia. Pero la venta diferida del ariete nacido en Austria puede irse hasta los 25 millones, lo que le descarta para el Real Betis. Siempre y cuando no rechace a Lazio y Lille y apriete forzar una salida rumbo a La Cartuja, lo que no parece probable.

Los números de Franjo Ivanovic

La gran apuesta benfiquista por el balcánico se produjo después de que en la 24/25 firmase 21 goles y 7 asistencias en 47 partidos con el Union Saint-Gilloise belga, que había pagado ese mismo curso cuatro millones por su pase al Rijeka de su país. Pero en Portugal no ha respondido a las expectativas y se ha quedado sin sitio en el equipo lisboeta dada la elevada competencia existente, con el griego Pavlidis, el joven Anísio Cabral y el recién llegado John Durán por delante. Este pasado jueves, de hecho, ni siquiera fue convocado para el choque contra el Hearts of Midlothian, correspondiente a la ida de la tercera ronda previa de la Europa League, lo que hace presagiar que su salida es inminente.