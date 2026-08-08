Betis - Bournemouth: horario y dónde ver hoy en TV y online el séptimo amistoso de pretemporada

Los hombres de Manuel Pellegrini se estrenan esta pretemporada en el Estadio La Cartuja ante otro rival inglés de nivel, el Bournemouth de Marco Rose

El Real Betis afronta sábado un nuevo amistoso tras la gran victoria ante el Arsenal el pasado miércoles por 1-3 con tantos de Rodrigo Riquelme, Deossa y Pablo Fornals. Si exigente se presumía el duelo ante los campeones de la Premier League, también lo será el de este sábado frente al Bournemouth, la gran revelación la pasada campaña que acabó en sexta posición a los mandos de Andoni Iraola.

No está ya el vasco en el conjunto inglés, pues firmó por el Liverpool y en su lugar llegó Marco Rose ex Leipzig, Mönchengladbach o Dortmund.

El camino del Betis en pretemporada

Los hombres de Manuel Pellegrini disputará su primer amistoso en La Cartuja este verano, una cita a la que llegan con cinco victorias, ante el Sportfreunde Lotte (0-3), el Recreativo de Huelva (0-1), el Olympique de Lyon (4-0), la UD Almería (1-0) y el Arsenal (1-3), y una derrota por la mínima, en la visita al Granada (1-0).

La plantilla verdiblanca regresó a Sevilla tras el triunfo ante el Arsenal para preparar en casa el compromiso ante el Bournemouth, que no será el último como esta previsto en un principio ya que el Betis comenzará LaLiga un poco más tarde tras la presencia del bético Lo Celso en la final del Mundial.

Así, el conjunto verdiblanco agendó un último duelo amistoso ante el Inter de Milán en Bari, el sábado 15 de agosto a las 19:30 horas, al aplazarse el choque de la primera jornada ante el Valencia en Mestalla.

Solo se accede al partido con entrada

En las últimas horas, el Real Betis ha recordado que todos los aficionados que acudan al amistoso deberán adquirir una entrada desde la taquilla online del club, ya que no se podrá acceder con el abono.

Además, el Estadio La Cartuja habilitará la zona de aparcamientos P7 Norte y P7 Sur desde las 17:00 horas. El acceso de los vehículos se realizará por las vías habituales (rotonda RTVE y Avenida Carlos III).

También estará disponible el aparcamiento de motocicletas en la carretera de servicio de EMASESA, en la zona más próxima a Gol Norte, junto a la glorieta de la Instalación Deportiva de La Cartuja. En este sentido, el Real Betis recomienda a los aficionados que estacionen sus vehículos en estas zonas habilitadas. Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 19:00 horas y las taquillas que permanecerán abiertas hasta el comienzo del partido son las de Gol Sur y Gol Norte (junto a las puertas 6 y 14) desde las 17:30 horas.

¿Dónde ver por TV el Real Betis - Bournemouth?

El partido amistoso que disputan el Real Betis y el Bournemouth este sábado 8 de agosto dará comienzo a las 20:30 horas Estadio La Cartuja, con capacidad para 71.374 espectadores, y se podrá ver en directo por Betis TV y el canal oficial de YouTube del club verdiblanco.

¿Cómo seguir online el Real Betis - Bournemouth?

También se podrá seguir el choque en directo a través de www.estadiodeportivo.com, gracias al minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club bético habrá información actualizada al instante de este encuentro amistoso.