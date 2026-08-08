El plan del Betis con Gnangoro y una 'amenaza' que también llega de Primera división

El club verdiblanco le ha ofrecido renovar por tres temporadas, pero la propuesta deportiva pasa por alternar el primer equipo con el filial, lo que hace que el mediocentro dude ante la existencia de otras ofertas

La pretemporada es el terreno propicio para ver en acción a jugadores de la cantera y testar no su nivel de adaptación a los entrenamientos del primer equipo, sino su capacidad competitiva con los 'mayores', aunque sea a través de amistosos. Con ese fin, como es habitual, Manuel Pellegrini tiró de una larga lista de jóvenes talentos a comienzos de verano. Pero las semanas ha ido avanzando y un nombre sobresale por encima de todos: Gnangoro Bouare.

El único canterano jugador de campo que se mantiene, junto a Morante

El pivote almeriense, de origen malí, fue el único que ha dado el salto desde el filial que se mantuvo en el último amistoso ante el Arsenal (junto a Morante, que se sumó más tarde tras proclamarse campeón de Europa sub 19). El 'Ingeniero' le dio una camiseta de titular y el de Vícar respondió con otra destacada actuación, manteniéndose entre los elegidos para la presentación de este sábado ante la afición en La Cartuja, con el Bournemouth como rival. Pero su continuidad de cara a la inminente campaña no está nada clara a día de hoy.

Firmado en el mercado de enero de la 24/25 procedente del Poli Ejido, el mediocentro pasó media campaña cedido en el Atlético Sanluqueño y el pasado curso se convirtió en un pilar del Betis Deportivo, con el que disputó 30 encuentros, rozando los 2.500 minutos de juego, y anotó dos goles. Pero solo tiene un año más de contrato por delante (hasta 2027) y su futuro es una incógnita.

La fuerte competencia y el hecho de jugar en Segunda RFEF le hacen dudar

La intención del Real Betis es seguir contando con Gnangoro y para ello le ha puesto sobre la mesa una oferta de renovación con la que obviamente mejoraría también su salario; en concreto, por tres temporadas, según avanzaba El Chiringuito. Pero el centrocampista se lo sigue pensando y aún no ha dado una respuesta, puesto que la propuesta deportiva no es otra que alternar el primer equipo con el filial, algo que no le convence del todo.

Por delante seguirá teniendo jugadores como Facundo Bernal, Marc Roca e incluso Fornals, sin descartar que llegue aún otro refuerzo para la medular. Pero, además, el descenso del pasado curso hará que el Betis Deportivo compita en la 26/27 en Segunda RFEF, una categoría que el futbolista de origen africano entiende que se le queda corta a sus 22 años. Sobre todo, porque hay otros clubes que le ofrecen la posibilidad de dar ya el salto de forma definitiva y gozar de oportunidades en el fútbol profesional, que es lo que persigue.

No solo tiene pretendientes en Segunda división

Hasta ahora se había apuntando la existencia de sendas ofertas del Burgos y el Córdoba en Segunda división, donde también le siguen el Cádiz y el Granada. Pero no solo en la Categoría de Plata se han fijado en las cualidades de Gnangoro, un pivote de gran derroche físico en el que también se han fijado ya equipos de Primera división, como indica ABC de Sevilla.

Todo está abierto: renovar y salir cedido o traspaso mirando al futuro

Llegados a este punto, y ante las dudas del jugador con el plan diseñado por el Real Betis, aún cabe la posibilidad de que renueve para salir cedido y buscar lejos de La Cartuja esos minutos que no tendrá nada fácil encontrar a las órdenes de Pellegrini cuando el balón eche a rodar de verdad. Pero todas las opciones siguen abiertas, pues en caso de no ampliar su vinculación tampoco se le va a retener para verlo marcharse gratis dentro de un año, sino que se aprovecharía su tirón en esta pretemporada para obtener una ganancia económica que no sería muy elevada, al menos por ahora.

El precio fijado ronda los 500.000 euros, aunque como viene siendo habitual con otros canteranos, el club verdiblanco se guardaría un importante porcentaje de su pase de cara a poder obtener nuevos réditos con una posible futura venta. Una estrategia similar a la perfilada para el traspaso de Rodrigo Marina al Avellino, que sigue sin concretarse de forma oficial.