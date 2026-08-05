Arsenal 1-3 Betis: Partidazo sin '9' para un triunfo de prestigio ante el subcampeón de la Champions

Rodrigo Riquelme, Deossa (vaya golazo el suyo ejerciendo de nuevo de 'falso 9') y Fornals invalidan el tanto de Hincapié para sellar un sólido triunfo ante el campeón de la Premier; segundo tiempo completo para Isco, que casi marca de tacón, y debut este verano de Antony; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

El latigazo de Deossa para hacer el segundo de la tarde-noche y su tercer tanto este verano, en el que está jugando muy adelantado.IMAGO

El Real Betis ganó con claridad al Arsenal (1-3) y obró un triunfo de prestigio sellado en el primer tiempo, gracias al oportunismo de Rodrigo Riquelme, la pegada teledirigida de Nelson Deossa (de nuevo brillando como 'falso 9') y la calidad de Pablo Fornals, que dejaron sin efecto un testarazo en boca de gol de Piero Hincapié y confirmaron el buen momento de los del 'Ingeniero', que se volverán de Irlanda con deberes por hacer en los despachos, aunque con un rendimiento creciente y sólido de los que están. Sin delantero de referencia por el poco ritmo del 'Cucho' Hernández y con un once cercano al de gala atrás, la velocidad de crucero en el ecuador del verano invita al optimismo.

El primer tiempo fue una colección de desaciertos, sobre todo de ambos porteros, y un ejercicio de efectividad verdiblanco. Y eso que Álvaro Valles se lució ante Viktor Gyökeres nada más arrancar en un disparo a quemarropa que terminaría despejando bajo palos Fran García, pero no anduvo fino el rinconero, que se hizo un lío luego con los pies para regalar el balón dentro del área a Christos Tzolis, aunque logró rehacerse, y que no salió en la acción del 1-2 tras un córner que concedió Pablo García, tirándose bien a los pies del griego para evitar que fusilara a su compañero, y que botó el propio ex del Brujas para que Kai Havertz despistara y Piero Hincapié cabeceara a placer a la red.

Pero peor aún lució Kepa Arrizabalaba, a quien se le escurrió por alto el esférico en un córner de Pablo Fornals, dejando su meta desguarnecida para el tanto sin oposición de Rodrigo Riquelme. Encima, antes de que descontara el zaguero ecuatoriano, Nelson Deossa rememoró su pegada del último Mundial de Clubes con un golazo de zurda por toda la escuadra. Se lucía el de Marmato como 'falso 9' ante la mirada de hasta cuatro pretendientes ingleses que le espiaban en directo, también robando y asistiendo al castellonense en el 1-3 al filo del descanso. Justo antes, Pablo García, por dos veces, y Roro desperdiciaron otras claras llegadas para haber ampliado la renta.

En la reanudación, carrusel de cambios de Mikel Arteta y oportunidad desde el inicio para Isco Alarcón, retrasando Pablo Fornals su posición a la 'sala de máquinas' y confirmando la apuesta ofensiva de Manuel Pellegrini, que vio cómo los suyos juntaban líneas y cedían la iniciativa a los 'gunners', que tampoco creaban demasiados problemas, para buscar las transiciones como arma en la que sustentar o, por qué no, aumentar la victoria. Lo pudo lograr el 'mago' costasoleño de tacón, aunque el recién ingresado Illan Meslier le adivinó la intención en un intento a quemarropa a pase de Héctor Bellerín que despertó la admiración de la grada pese a la mayoría partidaria de los londinenses.

Hubo ocasión para ver, por fin, a un silbado Antony Matheus dos Santos (cosas de su pasado con el Manchester United y un debut con sus más y sus menos con la grada del Emirates Stadium) en acción en un epílogo en el que, lejos de temerse por una reacción del Arsenal, el marcador pudo derivar en goleada, con el de Badalona haciendo estragos por la derecha ante su antiguo equipo. Nuevos servicios suyos no pudieron ser apuntillados por poco por Nelson Deossa y Rodrigo Riquelme. No hubo tiempo para mucho más, ya que los visitantes se defendieron con orden y los de dorado y azul dieron por buena la derrota.

Ficha técnica del amistoso Arsenal - Betis

Arsenal FC: Kepa Arrizabalaga (Meslier 62'); White (Nelson 46'), Mosquera (Gabriel Magalhaes 46') (Kabia 77'), Hincapié (Salmon 46'), Calafiori (Ogunnaike 62'); Lewis-Skelly (Ibrahim 62'), Havertz (Vieira 46'), Nwaneri (O'Neill 77'); Dowman (Copley 46') (Julienne 56'), Tzolis (Martinelli 46') (Clarke 77') y Gyökeres (Gabriel Jesus 46').

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra (Diego Llorente 73'), Natan, Fran García (Junior 73'); Facundo Bernal (Valentín Gómez 85'), Gnangoro Bouare (Isco 46'); Pablo García (Antony 73'), Fornals, Rodrigo Riquelme (Morante 85'); y Deossa.

Árbitro: Rob Hennessy (irlandés), asistido en las bandas por Dermot Broughton y Emmet Dynan, con Aaron O'Dowd como cuarto colegiado. Amarilla sólo al londinense Salmon.

Goles: 0-1 (9') Rodrigo Riquelme; 0-2 (26') Deossa; 1-2 (32') Hincapié; 1-3 (43') Fornals.

Incidencias: Sexto encuentro amistoso de la pretemporada bética, disputado en un Aviva Stadium de Dublín, con capacidad para 51.711 espectadores, lleno este miércoles (se colgó el cartel de 'no hay billetes').