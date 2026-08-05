Arsenal - Betis: resultado en directo del amistoso de hoy en vivo online

ESTADIO Deportivo les cuenta todo lo que acontezca antes, durante y después del encuentro entre el conjunto verdiblanco y el vigente campeón de la Premier League, así como finalista de la Champions League, durante su concentración en tierras irlandesas de esta semana

Sale el Betis ante el Arsenal con Álvaro Valles bajo palos; una defensa formada de derecha a izquierda por Bellerín, Bartra, Natan y Fran García . En el eje, Facundo Bernal y Gnangoro Bouare , con Pablo García como extremo derecho, Rodrigo Riquelme en la izquierda y Pablo Fornals de enganche, más Nelson Deossa en punta. Al 'falso 9' colombiano, como ya explicamos, estarán fiscalizándolo en directo ojeadores de dos recién ascendidos a la Premier League y dos recién descendidos a la Championship .

Muchas noticias desde Dublín . Informa el Real Betis de que el inicio del partido se retrasa hasta las 20:45 hora española , unos 15 minutos , ya que la expedición verdiblanca ha tenido problemas con el tráfico y llegado un poco más tarde al Aviva Stadium . Además, por su vinculación histórica con el Arsenal , Marca Bartra ha cedido el brazalete de capitán en el día de hoy a Héctor Bellerín . Finalmente, Marc Roca y el Cucho Hernández no están en la convocatoria. El pivote catalán, al estar algo sobrecargado (que no lesionado), por lo que se reserva para el sábado ante el Bournemouth ; el delantero colombiano, porque tan sólo ha tenido tres sesiones de trabajo tras su vuelta de las vacaciones después del Mundial . Alguna más acumula Álvaro Fidalgo , aunque el ' Ingeniero ' prefiere no alinearlo todavía.

El Real Betis ha aprovechado su visita a Dublín para rendir un pequeño homenaje a Patrick O'Connell , entrenador del equipo verdiblanco que se proclamó campeón de LaLiga en 1935 . En representación de la entidad heliopolitana, Rafael Gordillo estuvo con su familia, acompañado por la Fundación O'Connell y hasta tres peñas béticas de la zona.

Ya saltan los equipos a calentar sobre el césped del Aviva Stadium . Les recordamos que esto va a empezar con 15 minutos de retraso por problemas de tráfico en la llegada de la expedición verdiblanca.

¡Salva Valles el primero ante Gyökeres ! Apenas se había cumplido el primer minuto. Fallo en la marca de Bartra y el rinconero se la saca en el mano a mano al sueco. Luego, despejó Fran García bajo palos.

Ha empezado con mucho ritmo el encuentro. No tardó en encontrar un Arsenal mandón la portería del Betis . Se mueve rápido y vertical el conjunto de Mikel Arteta . Ahora, con el paso de los primeros minutos, intenta quitarse de encima la presión y tener algo más el balón la escuadra de Manuel Pellegrini . Aprietan sus centrocampistas en la presión y Deossa , 'falso 9' de nuevo, ayuda en la medular.

No tienen una referencia fija los centrales del Arsenal , esta noche Mosquera e Hincapié , pues Deossa viene mucho a ayudar en el centro del campo y a oxigenar los ataques con asociaciones, momentos en los que Pablo García aprovecha para soltarse del costado derecho y buscar la espalda de la zaga local por dentro.

El Real Betis disputa este miércoles 5 de agosto a partir de las 20:30 hora española su sexto partido de preparación veraniego de esta larguísima pretemporada de mes y medio de duración. De esta forma, tras vencer por 0-3 al Sporfreunde Lotte, ganar 0-1 al RC Recreativo de Huelva para apuntarse el Trofeo Colombino y perder por 1-0 contra el anfitrión en el Trofeo Ciudad de Granada, los de Manuel Pellegrini vienen de solventar su concentración en Marbella con dos victorias en los amistosos jugados la semana pasada en La Línea de La Concepción, donde goleó (4-0) al Olympique Lyonnais y venció por la mínima (1-0) a la UD Almería.

Ahora, la expedición verdiblanca se encuentra en tierras irlandesas y se medirá en el Aviva Stadium de Dublín al vigente campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League, el Arsenal de Mikel Arteta, en el que seguramente sea el test más exigente antes de arrancar el campeonato nacional de LaLiga el próximo viernes 21-A a las 21:00 horas en el Estadio de La Cartuja ante la Real Sociedad, en realidad correspondiente a la segunda jornada. Previamente, el Real Betis completará la presente semana con una especie de duelo de presentación ante su afición este sábado 8 de agosto a las 20:30 horas contra el Bournemouth.

Un choque con mucha expectación que ya promete una media entrada en el recinto colindante con Santiponce gracias a una promoción de última hora para abonados, acompañantes y socios 'Soy Bético'. Después de verse las caras con el segundo oponente inglés de este periodo estival, tocará abrochar la antesala de la parte de verdad, con puntos en juego, con un 'bolo' de nivel que coincidirá con la primera jornada para varios clubes españoles que no tuvieron representación en semifinales y final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. En concreto, el Real Betis visitará el San Nicola de Bari el sábado 15-A a las 19:30 horas para jugar contra el Inter de Milán.

Cruces de altura que llegarán todavía con la planificación a medio terminar. Pues quizás el gran problema para muchas entidades no pudientes es que LaLiga arrancará antes de que se cierre el mercado de fichajes, que estará operativo en España hasta las 23:59 horas del próximo martes 1 de septiembre, por lo que, tras el jaleo de las inscripciones y los últimos movimientos, porque es común dejar casi todos los deberes para el final, en La Cartuja deberán ir lidiando con los choques ante Real Sociedad, Valencia CF, Levante UD y Real Madrid seguramente con las caras nuevas que faltan haciendo aún las maletas.