El trabajo continúa para los lesionados del Betis: los plazos con Abde, Diego Conde y Aitor Ruibal

Mientras el resto del plantel se encuentra en Irlanda, los inquilinos de la enfermería verdiblanca aprovechan para proseguir con sus procesos de recuperación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como han mostrado algunos de ellos a través de sus redes sociales

El Real Betis disputará este miércoles su sexto amistoso de la pretemporada ante el Arsenal. Sin duda, una prueba de nivel en la que se espera que Antony disfrute de sus primeros minutos del verano, siguiendo los pasos de la reaparición protagonizada por Isco Alarcón en el último choque ante la UD Almería. Pero aún hay varios jugadores en la enfermería verdiblanca que siguen avanzando en sus respectivos procesos de recuperación en la capital hispalense.

Mientras el resto del plantel puso rumbo el pasado lunes a Dublín, donde tendrá lugar el encuentro frente a los 'Gunners', Aitor Ruival, Ez Abde y Diego Conde han aprovechado estos días para trabajar en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, como se han encargado de mostrar los dos últimos a través de sus redes sociales.

Abde, sobre el campo, se marca como objetivo el duelo ante el Inter de Milán

Así, al internacional marroquí, descartada cualquier posibilidad de su salida a la Roma, se le ha podido ver sobre el césped y tocando balón, lo que demuestra que su regreso no está lejos. Tras la inoportuna lesión de rodilla sufrida con su selección que le dejo sin participar a última hora en el Mundial, el extremo inició su rehabilitación durante las vacaciones, en una clínica especializada en Francia, cumpliendo con los plazos previstos después de faltar al 'stage' de Alemania y sí participar ya en el de Marbella.

De este modo, se espera que pueda hacer su estreno en esta pretemporada en el último amistoso previsto, que tendrá lugar el sábado 15 de agosto ante el Inter de Milán en el Estadio San Nicola de Bari. Será entonces cuando se pruebe para evaluar sus opciones de estar en el arranque de LaLiga, que en el caso de los verdiblancos será en la segunda jornada al aplazarse el estreno ante el Valencia, recibiendo para empezar a la Real Sociedad en La Cartuja el viernes 21 a las 21:00 horas.

Diego Conde sigue en el gimnasio: no llega al estreno en LaLiga

Para dicho encuentro, en cambio, no estará disponible aún Diego Conde. El meta sufrió una luxación en su hombro izquierdo en su segundo partido como bético, ante el Granada, y como él mismo se ha encargado de compartir con los aficionados vía Instagram, aún se entrena en el gimnasio.

El cancerbero cedido por el Villarreal cayó lesionado en un choque fortuito con Diego Llorente y no pudo participar ya en la concentración llevada a cabo en la Costa del Sol, propiciando que Manu González quede como segundo portero, por detrás de Álvaro Valles, para el comienzo liguero. Mientras tanto, su sitio en el trabajo del plantel lo ocupa el joven ucraniano Yan Zhuravskyi, de solo 17 años.

Aitor Ruibal tampoco comenzará la temporada

Por su parte, Aitor Ruibal tampoco será de la partida en los primeros compromisos oficiales del curso, pues semanas atrás se apuntó que no se le espera de vuelta hasta finales de agosto o comienzos de septiembre. Cabe recordar en su caso que el catalán fue operado el pasado mes de mayo, antes de que acabara la temporada, de una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha que le venía dando problemas desde hace meses.

Lo Celso debe llegar a finales de semana

Junto a los tres lesionados, además, Manuel Pellegrini sigue contando con la ausencia de Lo Celso, que será el último internacional en incorporarse al trabajo, tras haberlo hecho ya tanto Ávaro Fidalgo como Cucho Hernández. El argentino alcanzó la final del Mundial con Argentina y por ello ha gozado de más vacaciones, debiendo sumarse al plantel este próximo domingo.

Iker Losada y Gonzalo Petit también trabajan aparte mientras buscan una salida

Tampoco están en Irlanda, pero por decisión técnica, Iker Losada y Gonzalo Petit, a quienes se busca una salida. El atacante gallego ya conoce que no entra en los planes del técnico chileno desde que acabó su cesión en el Levante, mientras que por el punta uruguayo, que también ha mostrado imágenes suyas entrenándose, se estudian diferentes propuestas para que vuelva a salir a préstamo, tras jugar el pasado curso en el Mirandés y el Granada .