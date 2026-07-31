Portazo oficial de Abde a la Roma: "Se queda en España"

Como ha venido informando ESTADIO Deportivo, el club verdiblanco dejó claro desde el primero momento que no negociaría por debajo de su cláusula de rescisión y el conjunto italiano asumió que era algo inalcanzable

Como ha venido contando con pelos y señales ESTADIO Deportivo, Ez Abde en ningún momento ha estado cerca de la Roma, como han querido alimentar algunas informaciones procedentes de Italia en los últimos días. Es cierto que su nombre ha estado sobre la mesa en las diferentes conversaciones que ambos clubes han mantenido por otros jugadores, como Angeliño, Artem Dovbyk y Salah-Eddine, los cuales ninguno arribará a La Cartuja. Pero desde el primer momento, el club verdiblanco dejó clara su intransigencia con el extremo marroquí y en el Olímpico asumieron que se trataba de un objetivo inalcanzable.

60 millones de euros o nada

La historia que este mismo medio ha ido desgranado con todo detalle parte de la intención del club heliopolitano de no negociar por debajo de la cláusula de rescisión del futbolista nacido en Beni Melal, que asciende a 60 millones de euros. Además, cabe recordar que el FC Barcelona aún conserva el 16% del pase, por lo que se llevaría 9,6 millones de dicha cantidad. Solo una oferta que se le acercará muchísimo haría que la entidad bética se lo pensara. Pero no es cierto que la Roma haya estado dispuesto a pagar 55 millones más bonus, como se ha publicado en su país.

Abde quiere jugar la Champions y no forzará una salida

Luego hay otra parte, que tiene como protagonista al propio Ez Abde. Tras firmar una pasada campaña espectacular, con 15 goles y 13 asistencias, el internacional quiere jugar la Champions, a poder ser con la camiseta de las trece barras, y no forzará lo más mínimo para conseguir una salida si aparece un equipo que le atraiga de verdad. No era el caso del Newcastle, que sí estaba dispuesto a pagar su cláusula (no así el Aston Villa), pero las 'urracas' no jugarán en Europa en la 26/27, lo que hizo que el propio jugador lo descartase.

La sintonía entre el Real Betis y Ez Abde es total. Ambos van de la nano y el extremo solo piensa en recuperarse de la inoportuna lesión de rodilla que le dejó sin Mundial para ponerse cuanto antes a disposición de Manuel Pellegrini. Para ello, trabaja en la concentración del equipo en Marbella, después de que no viajase al primer 'stage' llevado a cabo en Alemania.

El agente de Abde, alto y claro: "Nunca ha habido nada con la Roma"

Con mucho mercado aún por delante, nunca conviene elevar nada a definitivo. Pero las palabras de Alejandro Camaño, nuevo representante del marroquí, vienen a refrendar lo ya contado por este medio. "Nunca ha habido nada con la Roma, Ez Abde se queda en España", ha asegurado el agente de forma tajante en 365scores.it, cortando de raíz las especulaciones sobre su posible marcha a la Roma.

Un pilar del proyecto verdiblanco

De haber alguna novedad sobre el futuro del ex azulgrana de aquí al cierre de la ventana estival, por tanto, será consensuada con un Real Betis donde tiene contrato hasta 2029 y que lo considera uno de los grandes pilares de su proyecto. No en vano, es el jugador con mayor valor de mercado de su plantilla, junto al brasileño Antony, alcanzando ambos los 40 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

Ez Abde es feliz en el club verdiblanco y solo una propuesta mareante y que colme sus aspiraciones deportivas podría hacer cambiar el actual escenario. Al respecto, también se ha indicado en la prensa transalpina que venía reclamando a la Roma doble su actual salario, que sería de 5,5 millones de euros brutos por temporada, siempre según las mismas fuentes. Pero con las declaraciones de su apoderado se entierra una historia que solo ha tenido recorrido en otros medios, pues las posturas están claras desde el primer día y así se informó a los lectores de ESTADIO Deportivo.