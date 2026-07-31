Las ofertas rechazadas por Fran García y el papel clave de Manu Fajardo: "En todo momento fui franco con el Betis"

El lateral zurdo, uno de los más destacados en la pretemporada verdiblanca, sueña con levantar algún título con su nuevo equipo y admite que ha realizado un esfuerzo para venir, pues también tenía propuestas interesantes en el extranjero

El Real Betis tenía entre sus grandes prioridades elevar el nivel en el lateral izquierdo, una posición con constantes cambios en los últimos años, y la llegada de Fran García se presenta como la solución soñada. Aunque fueron muchos los jugadores tanteados por la dirección deportiva para cubrir la marcha de Ricardo Rodríguez, el manchego siempre fue una opción preferente y no hubo dudas cuando el Real Madrid cedió en sus pretensiones y se puso a tiro, haciéndose finalmente con el 50% de su pase por 4 millones de euros.

En sus primeros amistosos de pretemporada, el ex futbolista blanco se está mostrando como uno de los más activos, mostrando su felicidad por desembarcar en un vestuario donde ya se siente como en casa. "Estoy muy contento por llegar aquí. Es un proyecto ilusionante. Me ha llamado la atención la cercanía, el grupo que hay, la gente que está alrededor del equipo. Es algo increíble y te alegra mucho", ha asegurado este viernes en Radio Marca.

La razón de su salida del Real Madrid: "El fútbol es disfrute, poder competir"

A sus 26 años, y después de tres temporadas en las que 109 partidos con el conjunto madridista, el de Bolaños de Calatrava sentía que su etapa en el Santiago Bernabéu había llegado a su fin, más si cabe tras el fichaje de Cucurella. "En el Madrid he hecho mi sueño realidad. Como canterano poder jugar en el primer equipo tantos partidos, tener títulos... Dada la situación es verdad que estábamos cuatro laterales y para mí el fútbol es disfrute, es poder competir, y qué mejor forma que venir al Betis para poder lograrlo aquí. No se dio el caso de hablar con Mourinho. Yo estaba de vacaciones y no tuve ningún tipo de contacto", desveló sobre su salida de la 'casa blanca'.

No le faltaron pretendientes, como era de esperar, incluso en la Premier League. Pero Fran García ha priorizado seguir en LaLiga, atraído por el proyecto de Champions verdiblanco, aunque para ello también ha tenido que hacer concesiones económicas. "Había opciones de ir fuera, pero mi primera opción era venir aquí. Seguía manteniéndome en España, que para mí es importante tener a mi gente cerca, era una prioridad, y Manu (Fajardo) en todo momento estuvo en contacto conmigo. Sabía que ellos iban a hacer una apuesta seria por mí. Es verdad que tenía cosas fuera que me llamaban la atención, pero en todo momento fui franco con Manu y le dije que si ellos hacían ese esfuerzo yo lo haría también. Estoy agradecido enormemente por la confianza", señaló al respecto.

La relación con Fajardo y un interés que viene de "mercados anteriores"

Así, el papel del director deportivo bético ha sido clave, pues ambos mantenían una buena relación desde que coincidieron en Vallecas, admitiendo que no era la primera vez que llamaba a su puerta. "Yo ya conocía a Manu de mi etapa en el Rayo, se puso en contacto con nosotros en alguna ocasión y sí es verdad que ahora, dada la situación que había en el lateral izquierdo del Real Madrid, vimos con buenos ojos una salida. Ya sabíamos de su interés en mercados anteriores y creo que es una decisión muy buena, sobre todo por el crecimiento que ha tenido el Betis en los últimos años y el proyecto tan ilusionante que tienen", recalcó.

El reencuentro con Isco y su estado físico: "Lo lleva bien, toda lesión tiene su tiempo"

Además, en las filas verdiblancas vuelve a coincidir con Isco Alarcón, que también lo llamó personalmente para poner su granito de arena en la operación. "Está en periodo de adaptarse al grupo. Lo lleva bien. Toda lesión tiene su tiempo. Yo tuve la suerte de poder disfrutar de él en el Real Madrid, ahora también en el Betis y qué puedo decir de él. Es un jugador espectacular y una persona increíble, a mí desde el primer momento me trató como uno más. Me escribía para darme esa fuerza de poder venir con ellos. Ver que una persona como él se interesa y hace por que todo el mundo esté cómodo o en armonía es algo muy bonito", explicó.

Por otro lado, otro de los futbolistas con los que espera tener buena una conexión es Abde, que estará por delante suya en el costado izquierdo, pero el lateral antepone el colectivo sobre las individualidades "Tengo mucha suerte de poder haber compartido banda con jugadores de ese calibre. Mi propósito y mi objetivo a nivel personal es sacar en todo momento mi mejor versión para que tanto a nivel individual como colectivo pueda aportar lo máximo posible. Abde está terminando de recuperarse de su lesión, ahora estoy compartiendo sobre todo con Riquelme y da igual el jugador de cada posición, todos vamos a dar lo mejor. Hay un grupo increíble", señaló.

"Ojalá pueda ganar un título. Si hay que firmarlo en algún sitio lo firmo ahora mismo"

Además, Fran García admitió que su sueño es poder levantar algún título con su nuevo equipo. "Ojalá. Si hay que firmarlo en algún sitio lo firmo ahora mismo", resaltó, refiriéndose también a la figura de Manuel Pellegrini, al que elogió. "Es un míster con mucha categoría y sobre todo un buen gestor. Es verdad que guarda las distancias, pero también es el comienzo. Yo también soy nuevo y voy viendo todo novedoso, tampoco puedo decir mucho, pero tanto el míster como el staff o el personal del club es un grupo increíble, que siempre tratan de ayudarte para que te encuentres lo mejor posible", sentenció.